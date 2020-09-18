Biotin nedir, ne işe yarar? Biotin faydaları ve vücuttaki işlevleri tk1

Biotin son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir kelime haline geldi. Fakat biotinin ne işe yaradığı noktasında bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Birçok yanlış bilgi etrafta dolaşıyor. Biz de bu yazımızda biotinin ne olduğunu ve ne işe yaradığını sizler için inceleyeceğiz.

BİOTİN NE İŞE YARAR?

Biotin diye bildiğimiz şey aslında bir vitamin çeşididir. Peki biotin ne işe yarar? İnsan vücuduna enerji katmakta görev alan B vitamini çeşitlerinden biri olan biotin, ayrıca suda da çözünebilen bir vitamindir. Biotin insanlar arasında saç vitamini olarak düşünülse de aslında sadece saç vitamini değildir. İlk olarak saç, cilt ve tırnaklar olmak üzere neredeyse her dokunun oluşumunda yer aldığı her zaman söylenen biotin vücutta sadece bu sistemlerin işleyişi için ihtiyacımız olan bir vitamin çeşididir. Biotin vitaminini vücutta depolayamadığımız gibi fazla gelenide idrar içinde vücudumuzdan atarız. Peki biotin nedir?

Biotin, en bildiğimiz şekliyle aldığımız besinlerin enerjiye haline gelmesine yardımcı olan B kompleks vitamin çeşitlerinden biridir. Saç, tırnak, cilt, karaciğer, göz, sinir sistemi sağlığı için çok yararlıdır; bir başka şekilde iyi huylu olmayan kolesterol ve kan şekerini de düzenlemeye çalışır. Buradan anlaşılır ki biotin sadece güzellik değil ayrıca sağlık için de önemlidir. Anne karnındaki büyüme sürecinde hayati işlevleri olduğu için gebelik sırasında alınması gereken en önemli vitaminlerden biridir. Sigaraya maruz kalmak, yeterli beslenemem ve diyabetli olma vücuttaki biotin seviyesini düşüşe uğratabilir. Biotin eksikliği tırnak kırılmasına, saç dökülmesine, ciltte döküntü oluşumuna, yüksek kolesterole ve kalp sorunlarına yol açabilir. Biotin eksikliğinde yorgunluk, halüsinasyon, depresyon, kol ve bacaklarda karıncalanma gibi hisler gözlenebilir. Karaciğer, balık ve yumurta sarısı zengin biotin kaynaklarından biridir. Her insan neredeyse sadece sağlıklı beslenerek ihtiyaç duydukları biotini gıdalardan alabilir, ancak bazı zamanlarda takviyeler de gerekli olabilir. Biotin takviyeleri sivilce, ciltte dökülme gibi tedavilerde etkilidir, saç kayıplarını önler; seboreik dermatit hastalığı ve diyabet tedavisinde yardımcıdır. Bu bilgiler biotinin en bilimsel açıklamasıdır.

BİOTİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Vücudunuzda biotin eksikliği yaşandığında dışarıdan bu eksiklik görünür. Peki biotin eksikliği belirtilerinin neler olduğunu biliyor muyuz?

Mantar oluşumları, ciltte dökülmeler, saç kaybı veya daha üstü kellik, deri döküntüleri hali, cansız saçlar, sinir siteminde bazı sorunlar, mide ve bağırsaklarda sorun olması gibi durumlar biotin eksikliğinden kaynaklanabilir.

BİOTİN FAYDALARI

Biotin insan vücudunda birçok metabolik olaylarda gereksiniz duyulan bir vitamin çeşididir. Amino asit, yağ ve karbonhidrat çalışmlarında görev alır. Kan şekerinin düzenli hale gelmesine yardımcı olabileceğine dair bilimsel araştırmalar da bulunur. Biotinin faydalı olduğunu hep duyarız. Biotin faydaları nelerdir?

Enerji oluşturmada metabolizmaya katkı sağlar.

Makro olan besin öğelerinin metabolizmaya taşınmasına katkıda bulunur.

Saçın canlı kalmasına katkıda bulunur.

Mukozanın hasar görmemesine katkıda bulunur.

Ciltteki döküntülerin azalmasına katkıda bulunur. Bu maddeler biotinin bazı faydalarıdır.

Ayrıca biotin, gebelik zamanında kadınların ihtiyaç duyabileceği besinler arasındadır. Az da olsa gebelikte biotin eksikliği kadınlarda görülebilmektedir. Bazı folik asit takviyesi tedavileri de bu sebeple gebelere özel olarak biotin ile desteklenmektedir.

Bazı deneylerde biotinin tip 2 diyabet hastalığının tedavi açısından da önemli olduğu ve kandaki glukoz seviyesini ayarlamaya yardımcı olabileceği gözlemlenmiştir. Ancak bu gibi deneyler henüz net bir sonuca ulaşamamıştır. Bu durum biotin vücuttaki işlevler konusunu da açıklamaktadır.

GÜNLÜK BİOTİN İHTİYACI

Biotin her zaman vücudumuzda bulunmalıdır. Vücudumuzda belli bir seviyede biotin bulunduğunda cildimiz daha sağlıklı görünür. Peki günlük biotin ihtiyacımız nedir?

B7 vitamininin gün içinde kanımızda hangi seviyede olması gerektiği değeri net olarak belirlenememesinin yanı sıra, Avrupa Bilimsel Gıda Komitesi günlük biotin değerinin yetişkinlerde 15-100 mcg olarak söylemiştir.

Bu kadar önemli bir vitamin olan biotin nelerde bulunur? Biotinin bulunduğu besinlerden bazılarını yukarda söylemiştik. Ufak çaplı bir araştırma yaparak bu listeyi çoğaltmanız mümkün.