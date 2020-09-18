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’nde turistler ölümden döndü

’da ’nde tur teknesi battı. 26 yolcu civardaki teknelerce son anda kurtarıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 18.9.2020 ABONE OL
Birecik Baraj Gölü’nde turistler ölümden döndü
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yerli turistleri taşıyan gezi teknesi Birecik Barajı Gölü'nde su alarak battı. Can pazarının yaşandığı teknede bulunan 26 yolcu çevredeki teknelerce kurtarıldı. Olay, Halfeti ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde meydana geldi. Rum Kale gezisi yapan 26 yolcusu bulunan tur teknesi, su almaya başladı. Durumu fark eden kaptan yolculara can yeleği giydirerek diğer teknelerden yardım istedi. Yolcular bölgeye gelen diğer tekneler ile tahliye edildi. Batan tekneden suya atlayan bazı yolcular ise atılan iplerle çevredeki teknelere çekilerek kurtarıldı. Teknedeki 26 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Birecik Baraj Gölü’nde turistler ölümden döndü
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