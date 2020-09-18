Birecik Baraj Gölü’nde turistler ölümden döndü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yerli turistleri taşıyan gezi teknesi Birecik Barajı Gölü'nde su alarak battı. Can pazarının yaşandığı teknede bulunan 26 yolcu çevredeki teknelerce kurtarıldı. Olay, Halfeti ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde meydana geldi. Rum Kale gezisi yapan 26 yolcusu bulunan tur teknesi, su almaya başladı. Durumu fark eden kaptan yolculara can yeleği giydirerek diğer teknelerden yardım istedi. Yolcular bölgeye gelen diğer tekneler ile tahliye edildi. Batan tekneden suya atlayan bazı yolcular ise atılan iplerle çevredeki teknelere çekilerek kurtarıldı. Teknedeki 26 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.