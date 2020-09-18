Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Eylül 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati

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Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Eylül 2020 , , ve il il cuma namazı saati

İslam alemi için Cuma namazı saatleri büyük önem taşıyor. Her hafta olduğu gibi bu Cuma günüde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Koronavirüsü salgını sebebiyle tedbirlere uyarak namazlarını kılan milyonlarca kişi tarafından yayınlanan namaz vakitlerini camiye gitmeden önce araştırmaya başladı. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte 18 Eylül 2020 Diyanet ile , ve il il Cuma namazı saatleri…

Giriş Tarihi: 18.9.2020 09:01 ABONE OL
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati

Müslümanların büyük huzura eriştiği mübarek günde Müslüman alemi kendilerine farz kılınan ibadetleri yerine getirmek üzere Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Camiye gitmeden önce camilerde kılacakları namaz vakitlerinin arayışına çıkıldı. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte, ile 18 Eylül , ve başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günün gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündeminde Cuma namazı saati yer alıyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur ile vatandaşlar camilere akın edecek….

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

'da cuma namazı vakti 12:50'de

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

'da cuma namazı vakti 13:05'de

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

'de cuma namazı vakti 13:13'de

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

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Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Eylül 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati
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