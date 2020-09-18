Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Eylül 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati

Müslümanların büyük huzura eriştiği mübarek günde Müslüman alemi kendilerine farz kılınan ibadetleri yerine getirmek üzere Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Camiye gitmeden önce camilerde kılacakları namaz vakitlerinin arayışına çıkıldı. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 18 Eylül İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günün gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündeminde Cuma namazı saati yer alıyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur ile vatandaşlar camilere akın edecek….