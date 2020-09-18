Koronavirüs salgınında ülkemizde görülen vakaların ciddi oranda artış yaşıyor olması ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı beklentileri de vatandaşlar tarafınca artmış bulundu. Salgına karşı alınan yeni önlemlerle beraber gözler bu konuyla ilgili gelecek açıklamaya kilitlenmişti ki bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o açıklamayı yaptı. Peki, Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 19-20 Eylül 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi, yasaklar geri mi dönecek? İşte detaylar…

BUGÜN VE YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAKLAR GERİ Mİ DÖNECEK?

Koronavirüs salgının son durum analizinin yapıldığı ve tedbir kararlarının alındığı koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından konuşan Bakan Fahrettin Koca; gazetecilerin "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" şeklindeki sorusuna da yanıt verdi. Dünya genelinde bu kısıtlamanın uygulanmasından uzak kalındığını ifade eden Koca, tercih edilmediğini belirtti…