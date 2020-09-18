Buji nedir, ne işe yarar? Buji nasıl çalışır; kısaca özellikleri ve diğer merak edilenler

Buji aracın yanma bölümündeki yakıt ve hava karışımını kıvılcım çıkararak ateşleyen en önemli donanımlardan biridir. Motorun hareket enerjisine kavuşabilmesi için yakıtın ateşlenmesine ihtiyaç duyulur. İçten yanmalı motorlarda da yakıtı ateşleyen sistem bujilerdir. Buji nedir, ne işe yarar? Sorunun yanıtını kısaca bu şekilde açıklayabiliriz. Tabii akla "Buji hangi araçlarda bulunur?" Sorusu da gelebilir. İşte buji hakkında detaylar…

BUJİ NE İŞE YARAR?

Buji motorlarda ateşleme görevini üstlenir. İçten yanmalı motorlarda yakıt ve hava sıkıştırılır ve yukarı doğru çıktığında şase elektrotu ile buji arasındaki kıvılcım tutuşmayı neden olur. Buji yakıtı ateşleyerek motora hareket enerjisinin ulaşmasını sağlar. Ayrıca buji ateşleme görevi olduğu gibi soğutma görevi de vardır. Ateşleme sırasında oluşan yüksek ısıyı dışarı atar.

BUJİ ÖZELLİKLERİ

Ateşlemeyi sağlar.

Yüksek ısıyı dışarı atar.

Motorun hareket enerjisine ulaşmasını sağlar.

Aracın performansını arttırır.

BUJİ NASIL ÇALIŞIR?

Buji içten yanmalı bir motorun her silindirdeki basınçlı hava ve yakıt karışımını ateşleme görevini üstlenir. Bobinden bujiye sağlanan enerji yeterince yüksek seviyeye geldiğinde, elektrik enerjisi kıvılcım oluşturarak yukarı doğru atar. Ateşleme bu şekilde gerçekleşir. Buji sayısı silindir sayısına eşit olarak ayarlanır. Eğer araç güçlüyse silindir başına iki buji vardır. Buji hangi araçlarda bulunur sorusunun yanıtı da içten yanmalı motor kullanılan araç türlerinde bulunur.

BUJİ ÇEŞİTLERİ

Bakır buji

İridyum buji

Tekli Platin buji

Çift Platin buji

Gümüş buji

BUJİ NE ZAMAN DEĞİŞİR?

Buji değişim süresi aracınızda kullandığınız buji türüne göre farklılık göstermektedir. Bunu öğrenmek için aracınızın en yakın servisine giderek buji çeşidini öğrenebilirsiniz. Ortalama olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

Standart tip bujilerin 35.000 km ile 45.000 km arası

Platin bujiler 80.000 km ile 100.000 km arası

İridyum bujiler 80.000 km ile 100.000 km arası

Gümüş bujiler 10.000 km

BUJİ AŞINIRSA NE OLUR?

Aracınızı çalıştırdıktan sonra motorda titreme oluyorsa ya da gaza bastığınızda egzozdan siyah renkte duman çıkıyorsa bunun nedeni buji olabilir. Bunun dışında çekiş performansında düşüş yaşayabilirsiniz. Yakıt tüketiminde bir artış olabilir. Böyle durumlarda buji aşınması olmuş olabilir. Buji arızaları genellikle bu şekilde kendini belli eder. Aracınızın yetkili servisine giderek araç arızanız hakkında gerekli bilgileri alabilirsiniz.