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Çocukları dolaba kilitleyip anneye işkence yapmışlardı! Kimin yaptığı ortaya çıktı!

'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde, 2 çocuğu giysi dolabına kilitleyip, anneye 1 saat işkence yaptıktan sonra 85 bin lirayı alıp kaçan maskeli 2 soyguncu yakalandı. Ailenin akrabaları olduğu ortaya çıkan soygunculardan biri tutuklandı, diğeri adli kontolle serbest bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 14:22 Son Güncelleme: 18.9.2020 14:27 ABONE OL
Çocukları dolaba kilitleyip anneye işkence yapmışlardı! Kimin yaptığı ortaya çıktı!

Olay, 11 Eylül günü, 'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Emrah-Bahar Ödül çiftinin tek katlı toprak damlı evinde meydana geldi. Eve giren maskeli 2 kişi, 2 çocuğuyla evde olan Bahar Ödül'ün ağzını bir örtüyle kapatarak, etkisiz hale getirdi. Ağlayan 9 yaşındaki Gökhan ile 2.5 yaşındaki kardesi Sedef'i de elbise dolabına kilitledi. 2 şüpheli evde yaptıkları aramada para bulamayınca Bahar Ödül'ü darbetti.

Çocukları dolaba kilitleyip anneye işkence yapmışlardı! Kimin yaptığı ortaya çıktı!

Ödül, yaklaşık 1 saat gördüğü işkence sonunda evde olan 85 bin liranın yerini söyledi. Maskeli soyguncular, salondaki kanepenin altında olan, genç kadının eşinin bir gün önce ev almak için sattığı aracının parası olan 85 bin lirayı alıp, kaçtı. Kolu kırılan ve vücudunda morluklar oluşan anne Ödül, polisi arayarak, yardım istedi.

Çocukları dolaba kilitleyip anneye işkence yapmışlardı! Kimin yaptığı ortaya çıktı!

YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ AKRABA ÇIKTI

Bahar Ödül, hastaneye kaldırılarak tedavi edilirken Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda şüphelilerin ailenin akrabaları olan E.Ö. ve F.Ö., olduğunu belirledi.


Çocukları dolaba kilitleyip anneye işkence yapmışlardı! Kimin yaptığı ortaya çıktı!

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi, Muradiye ilçesinde kaldıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. F.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.

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Çocukları dolaba kilitleyip anneye işkence yapmışlardı! Kimin yaptığı ortaya çıktı!
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