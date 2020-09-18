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Covid-19 testi yapılacak olan hasta hastaneden kaçtı

'da, Covid-19 testi yapmak için acil serviste bekletilen Ş.K. (60), hastanenin açık olan pencere camından atlayarak, kaçtı. Polis tarafından evinde bulunan Ş.K. hastaneye geri götürülürken, "Niye kaçmayayım?" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 11:08 ABONE OL
Covid-19 testi yapılacak olan hasta hastaneden kaçtı

Burdur'da yaşayan Ş.K. tat ve koku alamaması üzerine Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil serviste muayene edilen Ş.K.'ye şüphe üzerine Covid-19 testi yapılmasına karar verildi. Ancak, acil serviste beklemesi söylenen Ş.K., açık olan pencere camından atlayarak kaçtı.

POLİSLER, HASTAYI EVİNDE BULDU

Ş.K.'nin kaçtığı fark edilince polise haber verildi. Polis ekipleri, Ş.K.'yi, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Ş.K. ambulansla hastaneye geri götürüldü. Ş.K. görüntü alan basın mensuplarına, "Niye kaçmayayım?" dedi.

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Covid-19 testi yapılacak olan hasta hastaneden kaçtı
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