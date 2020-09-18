Diyanet 18 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi yayınlandı!

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18 Eylül hutbesi konusu nedir? yayınlandı!

Müslümanların büyük önem verdiği gününe erişmenin huzuru yaşanırken tarafından yayınlanan konusu nedir sorusuna da yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınarak Müslüman vatandaşlarımıza yönelik pek çok bilgi içeren Cuma Hutbesi 18 Eylül 2020 Cuma günü için yayılandı. Bugün namaz ibadeti öncesinde ya da sonrasında hutbeyi okumak isteyen ve konusunu merak edenler için hutbenin konusuna haberimizde yer verdik. Buna göre; nedir?

Giriş Tarihi: 18.9.2020 10:48 Son Güncelleme: 18.9.2020 10:50 ABONE OL
Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 18 Eylül Cuma hutbesi konusu ne?

Mübarek gününe erişmenin huzuru içinde olan Müslümanlar konusunu merak ediyor. Camilerde namaz kılmak için gidecek olan vatandaşlar ile yayınlanan 18 Eylül Cuma hutbesi konusuna kavuştu. Kıymetli bilgi ve öğütler sunan hutbe müminlerin dini bilgilerini tazeliyor. Buna göre; Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 18 Eylül ne?

DİYANET CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! 18 EYLÜL CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 18 Eylül Cuma hutbesi konusu şöyle;

Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 18 Eylül Cuma hutbesi konusu ne?

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 18 EYLÜL 2020 CUMA HUTBESİ KONUSUNU DUYURDU!

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Bereket: Manevi Bolluk"

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "O memleketlerin ahalisi iman etseler ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık."[1]

Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise bizi şöyle uyarır: "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, malının bereketi kaçar."[2]

Aziz Müminler!

Okuduğum ayet-i kerime ve hadis-i şerif bize bereketin sırrını öğretmektedir: Hayatına bolluk gelsin istiyorsan, elindekileri biriktirmeye değil paylaşmaya bak! Çünkü mal, ilim, rızık ve sevgi ancak paylaşınca artar. Bereket, gönül zenginliği ve cömertlikle gelir. İsraftan, hırs ve tamahtan, nimete karşı nankörlükten ve cimrilikten uzak dur! Zira bereket, sahip olduklarına esir düşmeden yaşayarak ulaştığın huzurdur. Yalan, riya, gösteriş, aldatma ve haksızlıktan kaçın! Çünkü günahlar ve ahlaki zafiyetler bereketi yok eder. Bereket, Allah'a teslimiyetle, kanaat ve şükürle, doğruluk ve dürüstlükle, tevazu ve tevekkülle elde edilir.

Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 18 Eylül Cuma hutbesi konusu ne?

Kıymetli Müslümanlar!

Ömrümüzün bereketi; iman, ibadet, salih amel ve güzel ahlaktır. Gönlümüzün bereketi Kur'an-ı Kerim'dir. Hanemizin bereketi ülfet, muhabbet ve merhamettir. Malımızın bereketi, zekât, infak ve sadakadır. Ticaretimizin bereketi, dürüstlük, alın teri ve helal kazançtır. Çalışmamızın bereketi, işimizin hakkını vermek ve özverili olmaktır. İlmimizin bereketi, öğrendiğimizle amel etmek ve bilgimizi paylaşmaktır. Zamanımızın bereketi onu heba etmemek, kıymetini bilip değerlendirmektir. Neslimizin bereketi İslam'a ve insanlığa hayırlı evlat yetiştirmektir.

Değerli Müminler!

Cenâb-ı Hak, Tebâreke ve Teâlâ'dır; bereketin yegâne kaynağı, yüceler yücesidir. Zü'l-Celâl-i ve'l-İkrâm'dır; azamet sahibidir ve cömerttir. O halde kulluk ve ibadetimizle, dua ve niyazımızla varlığın özüne bereketi yerleştiren Rabbimize yönelelim. Huzur ve mutluluğu çok olanda değil, bereketli olanda arayalım. Unutmayalım ki biz niyetimizi Rahmanın rızasına bağlarsak, O Kudret Sahibi de bereket kapılarını bize açacaktır.

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Diyanet 18 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi yayınlandı!
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