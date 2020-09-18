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mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu? 18 Eylül son depremler listesi

Son dönemde yurt genelinde yaşanan depremler, vatandaşların en ufak sarsıntı da ‘ mi oldu, nerede oldu?’ sorusunu aratmasına neden oluyor. Hal böyle olunca, 18 Eylül son depremler listesi merak konusu oluyor. Biz de Kandilli ve AFAD’dan gelen bilgileri sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 18.9.2020 15:13 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu? 18 Eylül son depremler listesi

Aktif 2 fay hattının uzanış doğrultusunda yer alan ülkemizde söz konuş fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonucunda birbirinden farklı şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar en ufak sarsıntı da deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. İşte 18 Eylül son depremler listesi

MALATYA'DA BİR DEPREM DAHA

(AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Malatya'da bir deprem daha oldu. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya Hekimhan'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 09.54 olarak kaydedildi.

MUŞ'TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu? 18 Eylül son depremler listesi
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