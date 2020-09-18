Eskişehir'de hastanede maskesiz ve eldivensiz test yapan personele soruşturma açıldı

Tüm dünya yeni tip korona virüs (KOVİD-19) ile mücadele ederken, Eskişehir'de bir hastanede çalışan personelin maskesiz ve eldivensiz çalışma görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

"MASKE VE ELDİVENSİZ TEST YAPIYORSUN" TEPKİSİ



Eskişehir'de, hastanede koronavirüs testi yapan personel, maskesini çene altına indirip, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanmadı. Hasta yakınlarından biri hastane personeline ''Maske ve eldiven takmadan test yapıyorsun'' diye tepki gösterdi. İkili arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Hasta yakını tarafından bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.



Görüntülerde hasta yakını test yapan personele, ''Maske ve eldiven takmadan test yapıyorsun. Hasta haklarına da şikayet ettim. Hala da milleti tehdit ediyorsun. Ben evde çocuklarımın yanına girerken, elbiselerimi değiştiriyorum. Ben dışarda maskemi indirdim diye 900 lira ceza yiyorsam, senin böyle çalışman bütün milli servete de yazık. Önlük yok, daha yeni eldiven taktın'' dedi.

"BEN KRONİK VAKAYIM..."

Test yapan personel ise tartışma sırasında eldiven takarak, kronik rahatsızlığı olduğunu ve 6 aydır bu şekilde çalıştığını söyleyerek, ''6 aydan beri ben bu şekilde çalışıyorum. Şeker tansiyon hastasıyım, ben kronik vakayım. Buraları çamaşır suyu ile temizlettim'' diye cevap verdi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Hastane yönetimi, görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından personelle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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