Esnek çalışma saatleri 2020: İstanbul Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Vali Yerlikaya’dan son dakika esnek çalışma saatleri açıklaması!

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkilerini sürdüren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu kurumlarında kademeli olarak geçiş yapılacak olan esnek çalışma saatleri İstanbul ilimiz için belli oldu. Canlı yayında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyurulan esnek çalışma saatlerinin İstanbul Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik kurumlarını kapsayan kısmı kurum personelleri tarafında merak edilerek, İstanbul Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, İstanbul Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik esnek çalışma mesai saatleri nasıl?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla İstanbul Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Sorusuna ilişkin detaylar şöyle;
"Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde yani pik saatlerde hemşehrilerimizi; duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında, salgın riskinden korumak. Dün yaptığımız, İl Pandemi Kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için, sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır"
Son dakika! İstanbul'da kademeli mesai dönemi başlıyor. Vali Yerlikaya açıkladı. İşte düzenlemenin detayları | Video
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Tüm insanlığı tehdit eden Koronavirüs Salgınına karşı toplum sağlığımızı korumak için ülkemizde ve İstanbul'da büyük bir mücadele veriliyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere; toplumun her kesimi büyük bir fedakarlık ve özveri gösteriyor,
bu virüsü yenebilmek için gayret ediyoruz. İstanbul'da Koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında; valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımız ile güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz.
Ülkemizin, sanayi, ticaret ve çalışma hayatımızın en büyük gücü İstanbulumuzda, Haziran sonu itibariyle toplam 5 milyon 225 bin 983 çalışanımız var. Büyükşehir İETT verilerine göre; Pandemi öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayımız, yaklaşık 7,6 milyon. Bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz. İstanbulda hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı, iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07.00 ile 09.00 İkincisi de Akşam 17.00 - 20.00 saatleri arası"