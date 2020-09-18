Esnek çalışma saatleri 2020: İstanbul Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Vali Yerlikaya’dan son dakika esnek çalışma saatleri açıklaması!

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkilerini sürdüren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu kurumlarında kademeli olarak geçiş yapılacak olan esnek çalışma saatleri İstanbul ilimiz için belli oldu. Canlı yayında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyurulan esnek çalışma saatlerinin İstanbul Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik kurumlarını kapsayan kısmı kurum personelleri tarafında merak edilerek, İstanbul Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, İstanbul Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik esnek çalışma mesai saatleri nasıl?

SON DAKİKA! İSTANBUL JANDARMA, EMNİYET VE SAHİL GÜVENLİK ESNEK ÇALIŞMA MESAİ SAATLERİ NASIL?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla İstanbul Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Sorusuna ilişkin detaylar şöyle;