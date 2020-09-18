Esnek çalışma saatleri 2020: İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Vali Yerlikaya’dan son dakika esnek çalışma saatleri açıklaması!

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkilerini sürdüren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu kurumlarında kademeli olarak geçiş yapılacak olan esnek çalışma saatleri İstanbul ilimiz için belli oldu. Canlı yayında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyurulan esnek çalışma saatlerinin İstanbul sağlık teşkilatı kurumlarını kapsayan kısmı kurum personelleri tarafında merak edilerek, İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl?

SON DAKİKA! İSTANBUL SAĞLIK PERSONELİ ESNEK ÇALIŞMA MESAİ SAATLERİ NASIL?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Sorusuna ilişkin detaylar şöyle;