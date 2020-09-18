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: sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Vali Yerlikaya’dan son dakika esnek çalışma saatleri açıklaması!

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini gösteren corona virüs pandemisi sebebiyle son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kademeli şekilde uygulamaya alınacak olan esnek çalışma saatleri ili için Vali Ali Yerlikaya tarafından canlı yayında duyuruldu. Bu gelişmeyle beraber İstanbul’da görev yapan sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri ile ilgili bilgi sahibi olmak adına sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Şeklinde soruyla yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? İşte son dakika gelişmesinden ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.9.2020 21:41 Son Güncelleme: 18.9.2020 21:41 ABONE OL
Esnek çalışma saatleri 2020: İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Vali Yerlikaya’dan son dakika esnek çalışma saatleri açıklaması!

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkilerini sürdüren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu kurumlarında kademeli olarak geçiş yapılacak olan esnek çalışma saatleri ilimiz için belli oldu. Canlı yayında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyurulan esnek çalışma saatlerinin İstanbul sağlık teşkilatı kurumlarını kapsayan kısmı kurum personelleri tarafında merak edilerek, İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl?

SON DAKİKA! İSTANBUL SAĞLIK PERSONELİ ESNEK ÇALIŞMA MESAİ SAATLERİ NASIL?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Sorusuna ilişkin detaylar şöyle;

Esnek çalışma saatleri 2020: İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Vali Yerlikaya’dan son dakika esnek çalışma saatleri açıklaması!

KAMU ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

  1. 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren; Vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00'de başlayıp Kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecekler.
  2. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 - 16.30
  3. Sağlık Teşkilatımız saat 08.30 - 16.30.
  4. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır"
Esnek çalışma saatleri 2020: İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Vali Yerlikaya’dan son dakika esnek çalışma saatleri açıklaması!

Yerlikaya'nın açıklamasından detaylar;

"Tüm insanlığı tehdit eden Koronavirüs Salgınına karşı toplum sağlığımızı korumak için ülkemizde ve 'da

büyük bir mücadele veriliyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere; toplumun her kesimi büyük bir fedakarlık ve özveri gösteriyor,

bu virüsü yenebilmek için gayret ediyoruz. İstanbul'da Koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında; valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımız ile güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz.

Esnek çalışma saatleri 2020: İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Vali Yerlikaya’dan son dakika esnek çalışma saatleri açıklaması!

Ülkemizin, sanayi, ticaret ve çalışma hayatımızın en büyük gücü İstanbulumuzda, Haziran sonu itibariyle toplam 5 milyon 225 bin 983 çalışanımız var. Büyükşehir İETT verilerine göre; Pandemi öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayımız, yaklaşık 7,6 milyon. Bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz. İstanbulda hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı, iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07.00 ile 09.00 İkincisi de Akşam 17.00 - 20.00 saatleri arası"

Esnek çalışma saatleri 2020: İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Vali Yerlikaya’dan son dakika esnek çalışma saatleri açıklaması!

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Esnek çalışma saatleri 2020: İstanbul sağlık personeli esnek çalışma mesai saatleri nasıl? Vali Yerlikaya’dan son dakika esnek çalışma saatleri açıklaması!
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