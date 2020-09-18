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'te dehşete düşüren olay! Çocuklarının arkadaşını garajda dövdüler...

'te 10 yaşındaki çocuk, bisikletle çarpıştıktan sonra tartıştığı arkadaşının anne-babası tarafından garajda dövüldü. Gözü dönmüş çift, küçük çocuğu dakikalarca tekme tokat dövdü. Skandal olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 14:50 Son Güncelleme: 18.9.2020 15:14 ABONE OL
Gaziantep'te dehşete düşüren olay! Çocuklarının arkadaşını garajda dövdüler...

'te, 10 yaşındaki Muhammed Uğur Kaya bisiklet sürdüğü sırada komşularının oğlu ile çarpıştı.

Gaziantep'te dehşete düşüren olay! Çocuklarının arkadaşını garajda dövdüler...

İki çocuk arasında çıkan tartışmanın ardından Muhammed Uğur Kaya, bisikletini Akkent Mahallesindeki apartmanlarının garajına bıraktığı sırada kavga ettiği arkadaşının anne ve babasının şiddetine maruz kaldı.

Gaziantep'te dehşete düşüren olay! Çocuklarının arkadaşını garajda dövdüler...

Garaja gelen kadın ile kocası, küçük çocuğu yere yatırıp dakikalarca tekme tokat dövdü.

Gaziantep'te dehşete düşüren olay! Çocuklarının arkadaşını garajda dövdüler...

Güvenlik kameralarına da yansıyan şiddetin ardından küçük çocuklarını hastaneye götürüp tedavi ettiren ailesi, komşularından şikayetçi oldu.

Gaziantep'te dehşete düşüren olay! Çocuklarının arkadaşını garajda dövdüler...

İşte kameralara yansıyan o dehşet dolu dakikalar...

Son dakika: Gaziantep'te bir çift, komşularının çocuğunu garajda dövdü! Skandal görüntüler... | Video

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Gaziantep'te dehşete düşüren olay! Çocuklarının arkadaşını garajda dövdüler...
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