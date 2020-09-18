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ne zaman? En güzel ve Resimli ve sözleri

Türk milletinin her sene düzenli olarak kutladığı geldi çattı. Eylül ayı içerisinde yer alan bugünde yine en güzel ve resimli mesajlar sosyal medyada yer buldu. Vatanı uğruna ölümü göze almış kahramanlarımız için en güzel, kısa, uzun, resimli mesajlar daha çok paylaşılıyor. Haberimizde Gaziler Günü ile ilgili kutlama mesajları Whatsapp veya SMS üzerinden bugüne özel sözlerden yollayabilirsiniz. Peki ? İşte En güzel ve mesajı seçenekleri

Giriş Tarihi: 18.9.2020 12:34 ABONE OL
Gaziler Günü ne zaman? En güzel ve Resimli Gaziler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Geçmişte ve günümüzde milleti için canları uğruna savaşan mesajlar ve sözlerle anlam buluyor. Her sene olduğu gibi bu sene de 19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile Türkiye'nin pek çok yerinde gazilerimiz için törenler düzenleniyor. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan ile ilgili vatandaşlar sosyal medyadan paylaşım yapıyor. İşte, sosyal medyada paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı, kısa ve uzun ve sözleri…

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Türk milletinin destanlar yaratan gazileri içi Gaziler Günü mesajları ve sözleri sosyal medyada bir hayli ilgi görüyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, ve kutlama sözlerine ulaşabilirsiniz.

Gaziler Günü ne zaman? En güzel ve Resimli Gaziler Günü kutlama mesajları ve sözleri

GAZİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Şanlı olan 19 Eylül 2020 tarihinde kutlanacaktır.

İşte en güzel ve resimli ve sözleri…

GAZİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Destanlar yaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz.

Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir.

Gazilik nesiller boyu taşınacak onurdur.

Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla…

Gaziler Günü ne zaman? En güzel ve Resimli Gaziler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. "Ama vatanım olmadan yaşayamam." diyen gazilerimiz vatan size minnettardır.

Gaziler şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır.

Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu kahramanı yazan destanın adıdır.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm Kahraman Gazilerimizi saygı minnet ve şükranla anıyoruz.

Gaziler Günü ne zaman? En güzel ve Resimli Gaziler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan, nasibine de "yaşarken alınabilecek en yüce paye" olarak gördüğümüz; başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin #GazilerGünü'nü en içten dileklerimle kutluyorum..

Gazi oldum arkadaşlar, Bedel lazımdı ey dostlar, Kutsalları hep korudular, Bizden önceki gazi ordular…

Gazilerimize saygı duyalım, Ölenlerini rahmetle analım, Hayatlarından ibret alalım, Değerlerini anlayalım, Allah için savaştılar, Varlıklarını ortaya koydular, Bu günleri görseydiler, Acaba bize ne derdiler…

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Gaziler Günü ne zaman? En güzel ve Resimli Gaziler Günü kutlama mesajları ve sözleri
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