Gaziler Günü ne zaman? En güzel ve Resimli Gaziler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Geçmişte ve günümüzde milleti için canları uğruna savaşan Gaziler Günü mesajlar ve sözlerle anlam buluyor. Her sene olduğu gibi bu sene de 19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile Türkiye'nin pek çok yerinde gazilerimiz için törenler düzenleniyor. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Gaziler Günü kutlama mesajları ile ilgili vatandaşlar sosyal medyadan paylaşım yapıyor. İşte, sosyal medyada paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı, kısa ve uzun Gaziler Günü mesajları ve sözleri…
Türk milletinin destanlar yaratan gazileri içi Gaziler Günü mesajları ve sözleri sosyal medyada bir hayli ilgi görüyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, Resimli Gaziler Günü mesajları ve kutlama sözlerine ulaşabilirsiniz.
Şanlı gazilerimizin günü olan Gaziler Günü 19 Eylül 2020 tarihinde kutlanacaktır.
İşte en güzel ve resimli Gaziler Günü mesajları ve sözleri…
Destanlar yaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz.
Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir.
Gazilik nesiller boyu taşınacak onurdur.
Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla…
Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. "Ama vatanım olmadan yaşayamam." diyen gazilerimiz vatan size minnettardır.
Gaziler şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır.
Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu kahramanı yazan destanın adıdır.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm Kahraman Gazilerimizi saygı minnet ve şükranla anıyoruz.
Şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan, nasibine de "yaşarken alınabilecek en yüce paye" olarak gördüğümüz; başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin #GazilerGünü'nü en içten dileklerimle kutluyorum..
Gazi oldum arkadaşlar, Bedel lazımdı ey dostlar, Kutsalları hep korudular, Bizden önceki gazi ordular…
Gazilerimize saygı duyalım, Ölenlerini rahmetle analım, Hayatlarından ibret alalım, Değerlerini anlayalım, Allah için savaştılar, Varlıklarını ortaya koydular, Bu günleri görseydiler, Acaba bize ne derdiler…