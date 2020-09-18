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Görenler şaşkına döndü! Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı böyle görüntülendi

'da 10 gün önce açılan kuruyemiş dükkanının önünde, piyasaya değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan lüks otomobilde kabuklu ceviz satılmaya başlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 11:36 ABONE OL
Görenler şaşkına döndü! Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı böyle görüntülendi

Pursaklar ilçesinde otomobil galerisi bulunan Abdullah Duman, 10 gün önce kuruyemiş dükkanı açtı. Duman, galeride bulunan piyasa değeri 1,5 milyon TL'lik otomobili dükkanın önüne çekip, bagajında çuval ve torbalar içinde ceviz satmaya başladı.

Görenler şaşkına döndü! Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı böyle görüntülendi

Kilosu 30 TL'den satılan cevizlerden daha çok ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, bagajı ceviz dolu lüks aracın yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görenler şaşkına döndü! Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı böyle görüntülendi

Kuruyemiş dükkanında çalışan İbrahim Kalender, tanıtım amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarımızla görüştük ve böyle bir fikir ortaya çıktı. Biz de kuruyemişlerimizi aracımızın içinde sergilemeye başladık. Hakikaten güzel de ilgi gördü. İnsanların çoğu gelip fotoğraf çektiriyorlar, aracı da inceliyorlar" dedi.

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Görenler şaşkına döndü! Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı böyle görüntülendi
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