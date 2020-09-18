Heat ne demek? Klimada heat nedir, ne anlama gelir?

Heat kelimesi dilimize İngilizceden geçmiştir fakat sanılanın aksine İngilizce kökenli değil, Latince kökenli bir kelimedir. Almancada da hitze olarak geçen bu kelimenin en çok kullanılan Türkçe karşılığı tam olarak ısıdır denilebilir.

Heat Ne Demek?

Heatin Türkçe karşılığının ısı olduğunu söylemiştik. Peki heat ne demek, heat nedir, heat anlamı gibi heat hakkında bilinmeyenlerin cevaplarına. Heat, bir enerji çeşididir ve bu maddeleri meydana getiren moleküllerin hareket etmelerinden dolayı açığa çıkan enerjiye denir. Aralarında sıcaklık farklı olan, temas halindeki iki sistem zamanla sıcaklıklarını dengelemeye çalışır. Bunu da ısı yoluyla yapar, sistemler arasında alınıp verilen bu enerjiye ısı denir. Heat birimi SI (International System of Units) birim sisteminde joule iken, çeşitli mühendislik dallarında BTU (British Thermal Unit) ya da kalori kullanılabilmektedir.

Heat ve Temperature, Türkçede sık sık birbirine karıştırılan ısı ve sıcaklık kavramları için söz konusu durum İngilizcede de aynı şekilde görülmektedir. Termodinamikte birbirinden farklı ama birbiriyle ilişkili iki kavramdır ısı ve sıcaklık. Peki bu iki kavram arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir, hep beraber göz atalım:

Isı kinetik enerji, elektrik enerjisi gibi bir enerji türüdür; sıcaklık ise bir maddenin moleküllerinin kinetik enerjileri toplamı, iç enerjisinin ölçüsüdür.

Bir sistemin sıcaklığını arttırmak istediğimizde o sisteme ısı uygulamamız gerekir.

Isı kalorimetre kabıyla ölçülür, sıcaklık ise termometreyle.

Isıyı birimle ifade etmek istersek joule kalori veya BTU kullanır. Sıcaklık içinse Celsius (°C), Kelvin (°K), Fahrenheit (°F) en çok kullanılan ifadelerdir.

Isı bir süreç sıcaklık ise bir maddenin sahip olduğu niceliklerden biridir. Bir maddenin ısısından söz edilemezken bir maddenin sıcaklığından söz edebiliriz.

Isı bir enerji olduğu için skalerdir. Kalorimetre kabı ile doğrudan ölçülebilir ya da termodinamik yasalarıyla matematiksel olarak hesaplanabilir.

Sıcaklık da sadece sayıyla ifade edilebilen bir skaler büyüklüktür.

Klimada Heat Modu Ne Demek?

Klimada heat modu ne demek sorusunun cevabı klima kullanıcıları tarafından merak edilmektedir.

Mevsime ve ortama göre içerideki havanın sıcaklığını istenilen seviyeye getiren cihazlara klima denir. Klima cihazlarının 4 temel görevi vardır:

Soğutma Isıtma Nem kontrolü Havanın değişimi

Bilim insanları tarafından kabul edilen evrensel araştırmalara göre, insanlar belirli bir sıcaklık ve nemde kendilerini daha güvende ve hissetmektedirler. Bu aralık "Konfor Bölgesi" olarak adlandırılmıştır. Değerleri kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama olarak şöyledir; nem %60 ila %30, sıcaklık 20 ila 27 °C arası. Sıcaklığın istenilenden fazla ya da az olmasının rahatsız edici olduğu konusunda herkes hemfikirdir.

Günümüz dünyasında insanlığın önemli bir kısmı, yaşamının önemli bir bölümünü kapalı alanlarda geçirmektedir. Bu mekanlar hem hacim hem de barındırdıkları insan sayısı bakımından büyük boyutlara ulaşmışlardır. Fuar, konferans, tiyatro, sinema salonlarının, alışveriş merkezlerinin, iş yerlerinin, eğlence merkezlerinin ve pencereleri açılmayan yüksek binaların vb. yaşanabilir halde tutulması için klima kullanımı gün geçtikçe önemli hale gelmiştir.

Klima kullanırken kumandanın üstünde yer alan 3 tane önemli ve çok kullanılan tuş vardır, bunlar HEAT, DRY ve COOL dur. Biz de yazımızın bu kısmında klimada HEAT nedir onu açıklayacağız.

Klimalarda HEAT ısıtma modudur. Klimalar sadece ortamı soğutma amaçlı üretilmemiştir. Kış dönemlerinde ısınabilmek amacıyla klimanızı HEAT modunda çalıştırabilirsiniz.

Klimanızı HEAT moduna almak için kumanda üzerinde yer alan MODE düğmesine (Klima kumandalarının çoğunda menü MODE tuşu ile belirtilir.) basarak HEAT konumuna geçmelisiniz. Çoğu model klimada HEAT "güneş sembolü" ile de yer almaktadır. Güneş sembolü ya da HEAT konumuna geçtikten sonra konfor sıcaklık ayarı belirlemelisiniz. Cihaz kısa bir süre sonra ortamı ısıtmaya başlayacaktır. Ayrıca klimaların diğer elektrikli ya da infrared ısıtıcılara karşı önemli bir avantajı vardır. Klima cihazları diğer ısıtıcılara göre yaklaşık 4 kat daha az (bu rakamlar markadan markaya azalabilir ya da artabilir) elektrik harcar bu da enerjinin boşa sarf edilmesinin önüne geçer.