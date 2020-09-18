Hedef 13 bin kişi

ÇİN'de geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışmaları yapılan anlaşmalar gereğince Türkiye'de de başladı. İlk aşılamanın yapıldığı Hacettepe Üniversitesi'nde bir basın toplantısı düzenlendi. Faz-3 çalışmasının ruhsatlama öncesi son aşama olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, "Türkiye'de 25 merkezde gerçekleştireceğiz ve ilkini Hacettepe'de yaptık. Çalışmayı şu şekilde planladık. Bu çalışmada nihai olarak Türkiye'de 13 bin kişiyi hedefliyoruz. Bu 13 bin kişinin ilk aşamada bin 200 kişisi hastalık açısından daha çok ön planda ve en yüksek risk grubunu teşkil eden sağlık personeli olacak. Bu bin 200 kişilik grupta grubu ikiye böleceğiz ve bu grup tamamı ile kör ya da maskelenmiş şekilde olacak. Ne aşıyı uygulayan bizler ne de aşının uygulandığı gönüllüler bunu bilmeyecekler. Yani grubun yarısına aşı, yarısına boş aşı yani plasebo vereceğiz. Çünkü gerçek anlamda bir molekülün etkili olup olmadığını gösterebilmenin yolu bu" dedi.Aşılamanın gönüllülük esaslı gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Akova, şöyle devam etti: "Periyodik olarak kontrol edeceğiz. Kontrol süremiz 210 gün, yani 7 aylık bir sürede kontrol edilecek. Hepsinin kanlarında antikor dediğimiz aşının ürettiği anti madde var mı onlara bakacağız. İkinci bir immün sisteminin ve en önemlisi bir yan etkinin çıkıp çıkmadığına bakacağız." Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, "Türkiye ve dünya için olağanüstü durumlar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Aşı çalışmasının önemli adım olduğunu ama hâlâ en önemli tedbirin maske, mesafe ve hijyen olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ise Faz-3 çalışmalarının alt yapısı olan ülkelerde gerçekleştirilebildiğini ve Türkiye'nin bu alt yapıya yıllardır sahip olduğunu vurguladı.