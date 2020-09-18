Instagram hesap silme! Mobil ve bilgisayardan İnstagram hesabı kalıcı silme ve kapatma nasıl yapılır?

Sosyal medya hayatımızda önemli bir yer kaplıyor durumuna gelmişken bazen sanal âlemden kendimizi tamamen soyutlamak isteyebiliyoruz. Hesap silme bu durumlarda en etkili yöntem oluyor. Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alsa da kimi zaman İnstagram hesap silme işlemleri de önem kazanıyor.

İnstagram Hesap Silme

Öncelikle Instagram hesabınızı silme işleminden önce geçmeden önce, İnstagram hesabınızdan paylaştığınız özel fotoğraflarınızı anı kalması adına saklamak isteyebilirsiniz. Dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri haline gelen ve günün her saatinde yoğun bir şekilde kullanılan İnstagram, maalesef ki kendi içerisinde direkt olarak video ya da fotoğrafları indirmek için ayrı bir opsiyon sunmuyor. Ancak tahmin edileceği üzere Insagram'da fotoğrafları veya videoları indirmek için bulabileceğiniz bir takım bilindik adımlar mevcuttur. Bu yöntemler ile kendi İnstagram hesabınızdaki video ve resimleri indirme işlemlerini kendi isteğinize göre bitirdikten sonra Instagram hesap silme işlemine geçebiliriz.

Instagram silme işlemini gerçekleştirmek için öncelikle Instagram uygulamasına girip hesabınızı açık hale getirilmesini sağlayın. Oturum açık değilken silme işlemini gerçekleştirme imkânınız yok. Instagram oturumunu açık hale getirdikten sonra yapmanız gerekenleri anlatacağız.

Mobil İnstagram Hesabı Silme

Telefondan kalıcı şekilde Instagram hesabı silme ile bilgisayarda kalıcı olarak instagram hesabı silme arasında çokça bir farklılık bulunmadığını söylemekle başlayalım. Instagram hesap kapatma işlemini bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan yapma lüksünüz vardır. Günümüzde İnstagram kullanımının çoğunlukla telefon ile mobil olarak kullanıldığını biliyoruz. Bilgisayarda bile oyun oynamayı tercih etmiyorken artık her şeyimizi akıllı telefonlardan hallediyor hale geldiğimiz herkes tarafından bilinen bir durum. Konuyu uzatmadan Instagram hesap kapatma nasıl olur konusuna geçelim.

İlk olarak İnstagram hesabınızı açık hale getirin.

Oturumunuzu açtıktan sonra karşınıza Hesabınız neden siliyorsun sorusu karşınıza gelecektir. Kısa yoldan hiç uğraşmamak adına 'Başka bir şey' sekmesini seçebilirsiniz.

Bu sekmeyi seçme işleminden sonra sizden tekrardan Instagram şifrenizi girmenizi istenecektir.

Instagram silme ekranında size bazı uyartılar verilmektedir. Dikkatlice incelemenizi tavsiye ediyoruz. Bazı kişiler Instagram hesap kapatma işleminden sonra tekrardan aynı kullanıcı adı ile hesap açabileceğini düşünerek hareket etmektedir. Uyarı şu şekilde söze dökülmektedir. 'Aşağıdaki düğmeye bastığında, fotoğrafların, yorumların, beğenmelerin, arkadaşlıkların ve diğer tüm verilerin kalıcı olarak kaldırılacak ve bir daha kurtarılamayacaktır.' Bu olayı da kabul ettiğinizde gelecekte başka bir Instagram hesabı oluşturmaya karar verirsen, tekrar aynı kullanıcı adıyla kaydolamazsın."

İnstagram Kalıcı Hesap Silme

Instagram kalıcı hesap silme işlemini yapmak isteyen hesap sahipleri bu özelliğe uygulama üzerinden doğrudan ulaşamıyor. Bu yılların dev platformu olan İnstagram bu ekranı henüz uygulama üzerinden doğrudan açmış değil. Bu neden ile de konu ile ilgili birçok kullanıcı arama sekmesi üzerinde güvenilir ve yararlı bilgiler araştırıyor. İnstagram hesap silme işlemini geçici veya kalıcı olarak yapabilirsiniz. Instagram'ı kalıcı silmeniz durumunda hesaba belirli bir süre sonra erişme imkânınız olmadığını göz önünde bulundurmanız ve bu duruma özellikle dikkat etmeniz gerektiğini belirtmek isterken, kalıcı olarak kapatma işleminin ardından ise dilediğiniz zaman hesaba erişebilme imkânınız olduğuna da değinmek isteriz. Insagram'da hesap kapatma ise hesap silme ile çok farklı işlemler gerektirmemektedir. Fakat hesabınızı sildiğinizde hesabınıza tekrar erişim sağlamayabilirsiniz. Ama eğer hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz kısacası bütün işlemleriniz tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkin hale getirene kadar gizli hale getirilir. Hesabınızı tekrar aktif hale getirdiğinizde ise bütün fotoğraflarınız, beğenileriniz, yorumlarınız ve profiliniz sizin bıraktığınız şekilde kullanmaya hazır halde devam eder. Hesabınızı etkin hale getirdiğiniz anda yorumlarınız, beğenileriniz, kaydettikleriniz görünmeye devam eder.

İnstagram Hesap Kapatma Linki

İnstagram hesabınızı kapatma linkinin yalnızca hesabınız açık haldeyken erişime açık olduğunu bilmeniz gerekir; eğer hesabınız kapalı durumda ise linke bastığınız zaman İnstagram ana giriş sayfası açılır ve İnstagram hesabınıza giriş yapmanız beklenir . Bunu göz önünde bulundurarak aşağıdaki linkten tıklayarak doğrudan İnstagram hesap kapatma sayfasına gidebilirsiniz.