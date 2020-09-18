Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İnternetten tanıştığı kadınları dolandırarak milyoner oldu

İnternetten tanıştığı kadınları dolandırarak milyoner oldu

Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını tuzağına düşüren Z.G servetine servet kattı. Yalan makinesi sözde NATO subayının foyasını ortaya çıkardı.

SABAH
Giriş Tarihi: 18.9.2020 11:03 Son Güncelleme: 18.9.2020 11:24 ABONE OL
İnternetten tanıştığı kadınları dolandırarak milyoner oldu

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Fatma Çiftçi (69) internette bir evlilik sitesinde tanıştığı ve kendisinden 14 yaş küçük olan Zekeriya Gaygısız tarafından evlilik vaadiyle kandırıldı.

Esra Erol'da Fatma Hanım'ın ''2 Milyon TL'mi dolandırdı'' dediği Zekeriya Gaygısız'dan canlı yayında şok açıklama | Video

Fatma Çiftçi çeşitli yalanlarla 2 Milyon TL dolandırıldığını açıkladı.

Fatma Çifti, bir evlilik sitesi aracılığıyla tanıştığı Z.G'nin kendisini makina mühendisi ve nato subayı olarak tanıttığını söyledi. Z.G'nin yalanlarını Esra Erol ortaya çıkardı. Gerçekte 5 resmi evlilik yapan ve 3 çocuğu olan Z.G.'nin birçok kadını bu şekilde dolandırdığı canlı yayında açıklandı.

2 milyondan fazla kaybı olan Fatma Çiftçi'nin 2 evini satıp, sonra da sırra kadem basan Z.G. canlı yayına bağlanıp hakkındaki iddiaları reddetti. Yaşı ilerlemiş ve zengin kadınların parasına göz diken düzenbazın tüm kirli çamaşırları Esra Erol'da programında ortaya döküldü. Z.G. tarafından dolandıran eski eşler Esra Erol'da programına bağlanarak Fatma hanıma destek verdi.

Son dakika haberi: Şüpheli intihar! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun boş bir arazide ölü olarak bulundu

ARKADAŞINA GÖNDER
İnternetten tanıştığı kadınları dolandırarak milyoner oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA