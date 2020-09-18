İSG başvuruları, ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte bugün başladı. Elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak yapılacak olan başvurular yoğun ilgi görüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı toplamda 17 ilde gerçekleşecek. Peki İSG başvurusu nasıl yapılır? 2020 İSG başvuru şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?

İSG BAŞVURUSU BAŞLADI!

Haberimizden İSG başvurularına dair detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Sınava başvurular, 18 - 28 Eylül 2020 tarihleri arasında tarihleri arasında yapılacaktır.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.