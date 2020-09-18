İSG başvuruları, ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte bugün başladı. Elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak yapılacak olan başvurular yoğun ilgi görüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı toplamda 17 ilde gerçekleşecek. Peki İSG başvurusu nasıl yapılır? 2020 İSG başvuru şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?
Haberimizden İSG başvurularına dair detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Sınava başvurular, 18 - 28 Eylül 2020 tarihleri arasında tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava başvurular, 18 - 28 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM'nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG), 7 Kasım 2020 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara'da yapılabilecektir.
Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2020 İSG başvuru ücreti 250 TL olarak belirlendi.
İSG başvuru ücreti ödeme yerleri Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)