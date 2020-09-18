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? 2020 nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından bugün başladı. Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak yapacaktır. Başvuru yapmadan önce adaylardan HES kodu almaları da isteniyor. Herhangi bir işyerinde çalışanların korunmasını ve güvenliğini sağlama görevini üstlenen bu görevi üstlenmek için yapılan bu sınavın tarihi, başvuru şartları ve başvuru ücreti merak ediliyor. Buna göre; ? 2020 nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 18.9.2020 15:49 ABONE OL
İSG başvurusu nasıl yapılır? 2020 İSG başvuru şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?

, ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte bugün başladı. Elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak yapılacak olan başvurular yoğun ilgi görüyor. İş Sağlığı ve ve toplamda 17 ilde gerçekleşecek. Peki ? 2020 nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?

İSG BAŞVURUSU BAŞLADI!

Haberimizden İSG başvurularına dair detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Sınava başvurular, 18 - 28 Eylül 2020 tarihleri arasında tarihleri arasında yapılacaktır.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

İSG başvurusu nasıl yapılır? 2020 İSG başvuru şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?

İSG BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sınava başvurular, 18 - 28 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM'nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

İSG SINAVI NE ZAMAN?

2020 İş Sağlığı ve ve (2020-İSG), 7 Kasım 2020 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara'da yapılabilecektir.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İSG başvurusu nasıl yapılır? 2020 İSG başvuru şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?

İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 250 TL olarak belirlendi.

İSG başvuru ücreti ödeme yerleri Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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İSG başvurusu nasıl yapılır? 2020 İSG başvuru şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?
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