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’da palet yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

’da tahta palet yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 17:30 ABONE OL
Karaman’da palet yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 54. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Kondu yönetimindeki 42 N 4224 plakalı tahta palet yüklü kamyon seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karaman’da palet yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
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