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Kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp böyle görüntülendi

'de kırmızı ışıkta duran otomobile mendil satmak için yaklaşan satıcı sürücü tarafından darp edildi. Saldırgan sürücüyü otomobilde bulunan arkadaşı sakinleştirirken, olay anı bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı. İşte ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 10:03 Son Güncelleme: 18.9.2020 10:08 ABONE OL
Kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp böyle görüntülendi

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobilin kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına mendil satıcısı yaklaştı. Mendil satmak isteyen satıcı ile sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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Kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp böyle görüntülendi

MENDİL SATICISINA TOKAT ATIP DARP ETTİ

Öfkeli sürücü otomobilinden inerek mendil satıcısına tokat atıp, darp etti.

Kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp böyle görüntülendi

Saldırgan sürücüyü otomobilde bulunan arkadaşı sakinleştirirken, olay anı bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı.

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Kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp böyle görüntülendi
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