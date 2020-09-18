Kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp böyle görüntülendi

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobilin kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına mendil satıcısı yaklaştı. Mendil satmak isteyen satıcı ile sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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