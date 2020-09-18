‘Kızım öldü başka canlar gitmesin’

Erzurum'da kronik böbrek yetmezliği ve kan hastalığı bulunan 9 yaşındaki Esmanur Kartal, koronavirüsle 10 gün mücadele edebildi. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren küçük kız, önceki gün hayatını kaybetti. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yönlendirme biriminde görev yapan baba Abdulgafur Kartal, yaşadıklarını anlattı ve herkesi uyardı.Kartal, "Kızıma 5 yaşında iken yaygın değişken immün yetmezliği teşhisi kondu, 20 günde bir tedavi oluyordu. Bugüne kadar kızımızı koruduk. En son 25 Ağustos'ta hastaneye getirdim, bir hafta sonra rahatsızlandı. Doktorlar koronadan şüphelendiği için test yapıldı ancak negatif çıktı. Fakat virüs ciğerlere indiği zaman testin negatif çıktığı durumlar da olabiliyormuş. Kızımı Kovid servisine yatırdılar. Kızımın rahatsızlığı arttı ve entübe edildi. Akciğer, karaciğer ve böbrekleri iflas etti, makineye bağlandı. Kızıma virüsün nereden bulaştığını bilmiyoruz. Allah kimseye yaşatmasın. Benim canım gitti başka canlar gitmesin. Bu işin şakası yok" ifadelerini kullandı.