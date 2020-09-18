‘Kızımız itildi bu bir cinayet’

İstanbul Küçükçekmece'de geçen yıl 21 Mart'ta 17 yaşındaki Ebru Erdem'in 14 katlı bir rezidansın 9. katından düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. Otopsi raporunda genç kızın kanında çoklu uyarıcı maddeler olan kokain, metamfetamin, MDMA tespit edildi. Cinsel organında da aktif kanaması olmayan yırtık görüldü. Ölümün ardından olay yerinden kaçan, daha sonra teslim olan Ebru Erdem'in erkek arkadaşı Serdar Taş (22) ise tutuklandı.Savcılığın olayla ilgili hazırladığı raporda Taş'ın olay tarihinden önce ve olay günü uyuşturucu maddeleri satın alarak Ebru'ya verdiği, Ebru'yla 18 yaşından küçük olduğunu bilmesine rağmen cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı belirtildi. İddianamede Ebru'nun, Serdar Taş'tan kurtulmak amacıyla pencere camını açtığı bu sırada da Taş'ın ittirmesi üzerine 9. kattan düşerek öldüğü aktarıldı. Kızının intihar edecek yapıya sahip olmadığını belirten baba Murat Erdem, "Kızım organize bir cinayete kurban gitmiş. Ev hazırlanmış çağrılmış. Biri tutup itmiş. Darp var, boğazında kulak arkasında çizikler var. Boğuşma esnasında boğazında bir takım yara bereler var. Karnının iki tarafında kesici aletle delinmiş yaralar var. Kızım tecavüzden kaçarken itilmiş. Kızımda uyuşturucu maddeye rastlanmış. Hayat dolu biriydi. Bu olay kesinlikle bir cinayet. Herkes ettiğini çeksin, kim ne biliyorsa konuşsun" dedi. Serdar Taş'ın "Çocuğa yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi", "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 22.5 yıldan az olmamak kaydıyla, "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 1 yıla kadar hapis ceza istendi. Evi kiralayan Kemal Sönmez'in de aynı suçtan 1 yıl hapsi istendi.Dün görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Serdar Taş savunma yapmadı. Baba Murat Erdem, "Adalet istiyoruz" diyerek acısını dile getirdi. Tanık olarak dinlenen Ebru Erdem'in arkadaşı Nazlıcan Bal da "Her günümüz sabah akşam birlikte geçiyordu. Ebru kesinlike uyuşturucu kullanan bir insan değildi" dedi.