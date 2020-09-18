Konya'daki vahşi cinayette kan donduran detaylar! Hamile eşini öldürmeden önce...

HAMİLE OLDUĞUNU BİLE BİLE DÖVMÜŞ

El Hüseyin hakkında 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüphelinin eşinin kendisini aldattığını düşünerek ve hamile olduğunu bilerek evde bulunan plastik hortum ile eşini darbetmeye başladığı, hortumu bırakarak diğer odada bulunan tahta sopayı alarak eşini darbetmeye devam ettiği, eşinin hareketsiz kaldığını görünce 112 Acil'i arayarak ihbar ettiğini anlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise üzerinde kırmızı lekeler bulunan 73 santimetre uzunluğunda sopanın bulunduğu da kaydedildi.



İKİNCİ EŞİYMİŞ

İddianamede Mahmud El Hüseyin'in ifadesine de yer verildi. El Hüseyin, Suriye'de evli olduğu eşinden Türkiye'ye gelmek istememesi üzerine boşandığını, Türkiye'ye gelmeden önce Halidiye El Hamid ile tanıştığını ve dini nikah kıydığını, olaydan 4 ay önce de ilk eşinden olan 2 yaşındaki kızını da alarak Konya'ya geldiğini anlattı. El Hüseyin, ifadesinde gece yatmadan önce kapıyı kilitlediğini sabah kalktığında ise kapının açık olduğunu, bu durumdan şüphelenip konuyu eşine sorduğunu, eşinin de Suriye'de yaşayan Kamil isimli erkek arkadaşını eve aldığını itiraf ettiğini ileri sürdü.

