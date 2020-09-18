Korhan ve Zehra 3 yıldır kayıp... Besici Ali, telefonda cinayeti itiraf etmiş!

'KORHAN, ZEHRA'YI ÖLDÜRDÜ, BEN DE KORHAN'I ÖLDÜRDÜM'



Mahkeme başkanının, "Olaydan sonra, Özlem ile onun evinde buluştuğunuz ve burada yaptığınız konuşma kayıtlarında, 'Korhan, Zehra'yı öldürdü ben de Korhan'ı öldürdüm' dediğin tutanaklarda yer alıyor. Buna ne diyeceksin?" sorusu üzerine de Sanık Ali Aydıner, kendisine oyun oynandığını, gerçekleri Korhan'ın boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski eşi Özlem Singeç'in bildiğini öne sürdü.



