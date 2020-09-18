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'da bir köy tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

merkeze bağlı bir köy, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 17:37 ABONE OL
Kütahya'da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Demirciören köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, "Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Demirciören'de 14 gün karantina uygulaması başlatılmasına, buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, köy sakinlerinin ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı kaydedildi.

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Kütahya'da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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