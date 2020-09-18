MEB duyurdu: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İOKBS 2020 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İOKBS olarak da bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları, 5 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tek oturumla tamamlandı. Ortaokul 5, 6, 7, 8'inci sınıfta ve lise 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyinde öğrencinin katılım sağladığı bursluluk sınavı soru ve cevapları ise geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Bu noktada, 2020 İOKBS sonuçları, haftanın en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor.

İOKBS SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLE!

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2020 İOKBS soruları ve cevap anahtarı bilgisinin erişime açıldığı kaydedildi. Böylelikle, adaylar da bursluluk sınavı soruları ve cevapları ile İOKBS sonuçları hakkında daha kolay tahminde bulunabilecek.

5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. ve Hazırlık Sınıfı Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın vereceği burs imkanından faydalanıp faydalanamayacağını merak eden milyonlarca öğrenci, 2020 bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde bulunuyor. Peki, İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberimiz aracılığıyla, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuç tarihi hakkında bilgi edinebilir, MEB sorgulama ekranı ile bursluluk sınavı sonuçları hakkında merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.