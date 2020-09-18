Munzur'da kayıp olan 2 kardeş her yerde aranıyor

Çocuklarının suya düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini ifade eden Aydemir, "Bugün Diyarbakır ve Van'dan ekipler geldi. Şimdiye kadar bir ize rastlanmadı. Ümitlerimiz tükendi. Sanki kaçırılmış gibi bir izlenim var. Eğer öyle bir şey varsa bunun kimseye bir faydası yok. Çocuklar garibanlar. Burada kendi rızıkları için çalışıyorlar. Herhangi bir siyasi bağlantıları yok. Temennimiz bir an evvel bize kavuşmalarıdır. Bütün Müslüman kardeşlerimizden dua bekliyoruz" ifadelerini kullandı.