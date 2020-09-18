Okul servisinde uyuşturucu skandalı!

İstanbul'da çocukları okuluna taşıyan servis şoförünün uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıktı. Emniyet güçlerine yapılan bir anonsta okullar için servis yapan bir araç içerisinde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı geldi. İhbar üzerine servis aracını takibe alan polisler araç şoförünü gözaltına alarak servis içerisinde uyuşturucu araması yaptı.

SERVİS ARACINDA SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU BULUNDU



Emniyet güçleri tarafından servis aracında yapılan aramada şoför kısmının altında saklanmış ve satışa hazır halde 8 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisler tarafından gözaltına alınarak karakola götürülen servis şoförü K.Y., burada verdiği ifadesinde kendisinin kullanıcı olduğunu uyuşturucu satıcılığı yapmadığını belirtti.

İFADE SIRASINDA MESAJ GELİNCE YAKAYI ELE VERDİ



Karakolda ifadesi alındığı sırada cep telefonuna gelen 'Abi neredesin, abi geç kalma, konum atayım da gel' mesajları ile uyuşturucu satıcılığı yaptığı anlaşılan genç adam tutuklanması talebi ile İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

TUTUKLANDI



Mahkemede ifade veren K.Y., 'Uyuşturucuyu satın aldığım gibi yakalandım. Nasıl bir oyun oynandı bilmiyorum. Ben yıllardır servis şoförlüğü yapıyorum. Uyuşturucu madde satmıyorum sadece kullanıcısıyım.' ifadelerinde bulundu. 5. Sulh Ceza Hakimliği yapılan yargılama sonunda şüpheliyi uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderdi.