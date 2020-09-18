Önce dinlendiler, sonra soydular, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Polis, hırsızların 45 adet suç kaydı bulunan K.K., 46 suç kaydı olan A.O., 16 suç kaydı olan Ş.K. ve 30 suç kaydı bulunan A.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler çevrede geniş çaplı araştırma başlatarak, yaklaşık 500'e yakın güvenlik kamerasını inceledi. 4 şüphelinin Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir pansiyonda kaldığı belirlendi. Bunun üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği yapan ekipler, şüphelileri saklandıkları pansiyonda yakalayarak gözaltına aldı.

