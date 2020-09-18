Power Supply (PSU) güç kaynağı ne işe yarar? Power Supply nedir?

Elektronik bir cihaz alırken özelliklede bilgisayarlarda Power Supply değerini göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Bir cihazın daha iyi çalışabilmesi için cihaz içerisinde bulunan güç kaynağının kaç watt olduğu önemlidir. Bir bilgisayarın güç kaynağı yetersiz olması halinde sistem daha düşük bir düzeyde çalışacağından düşük performans alırsınız, bundan dolaylıda rahatsızlık duymuş olursunuz. Ayrıca güç kaynaklarında yanma durumu oldukça fazla görülmektedir. Bazı zamanlar sistemde bozulmalar da olabilmektedir. Bu sebeple kullanıcılar daha kaliteli güç kaynakları almayı tercih ederler. Güç kaynağı ne işe yarıyor? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

POWER SUPPLY NEDİR?

Vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan birisi de PSU nedir? Konusu. Bilgisayarın içyapısında sistem parçalarını çalıştırıp gerekli enerjiyi eşit miktarlarda dağıtabilmek için kullanılan iç donanım birimine PSU adı verilmektedir. Bir diğer adı Power Supply Unit olarak bilinmektedir. PSU güç kaynağı sistemi olarak adlandırılır. Bilgisayarlarda kullanılan güç kaynakları +3V, +5V, +12V, -12V ve -5V gerilimlerini aynı anda üretir. Ayrıca ürettiğini parçalara hemen iletir. Ayrıca bu üretim sırasında elektrostatik (pals) dalgalanmalar oluşur. Bu dalgalanmalar eşit dağılım sağlar.

GÜÇ KAYNAĞI NE İŞE YARAR?

Güç kaynağı olarak bilinen bu sistem teknolojik cihazlar için büyü bir önem taşımaktadır. Bilgisayarın iç yapısında sistem parçalarını çalıştırıp gerekli enerjiyi eşit miktarlarda dağıtabilmek için kullanılan iç donanım birimidir. Güç kaynağı şebekeden bilgisayara gelen elektrik akımını düşürerek her parçanın ihtiyacı kadar elektrik gönderimi sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bu sistemin temel amacı bilgisayarın ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak. Bu enerjiyi sağlarken ayrıca ısınma ve soğuma yapması gerekmektedir. Bunun için işlemin yapılmasını sağlayan bir fanı bulunmaktadır. Güç kaynağı, genelde işlemci ve RAM yuvalarına yakın bir noktada yer alır. Bu noktada bulunmasının sebebi, sıcak havanın fan aracılığıyla dışarı çıkmasını sağlamaktır. Güç kaynakları çok fazla enerji tükettiğinden dolayı güçlü bir fanı bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde güç kaynağı fazla ısınır ve yanma ya da cihazda bozulmaya neden olabilmektedir. Güç kaynağı içerisinde: