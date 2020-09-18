‘Psikolojimi yüksek tutarak yendim’

Trabzon'da, 5 ay önce koronavirüse yakalanıp, tedavisinin ardından görevine dönen doktor Nihal Tüfek (31) o süreçte yaşadıklarını ve alınması gereken önlemleri anlattı. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, halk sağlığı başkanlığı bulaşıcı hastalıklar şube sorumlusu Tüfek, 23 Nisan'da Kovid-19'a yakalandı. 14 gün hastanede tedavi gördü, 14 gün ise evde izole olmasından sonra görevine geri döndü. Genç doktor, uyarıda bulundu: "Herhangi bir semptom yokken test yaptırdım ve test sonucum pozitif çıktı. Fakat tedaviye uyarak, izole olarak ve psikolojimi yüksek tutarak virüsü yendim. İlk olarak annemin yanına giderek 'Üzülme anne. Koronavirüsü yendim' dedim. Sonra görevime döndüm. Çok temkinli olmalıyız."