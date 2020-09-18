İslam alemine göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan Safer ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takviminde yer alıyor. Bu sene Eylül ayına denk gelen mübarek ayda Müslümanlar bol bol dualar edecek ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu aya özel ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler öncelikle hangi duaları okuyacağını merak ediyor. Peki Safer ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Safer ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar neler?
Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olarak bilinen Safer ayı başladı. Diyanet dini günler takvimine göre Safer ayı 18 Eylül 2020 Cuma yani bugün idrak ediliyor. Hicri takvimin ikincisi olan Safer ayının bitimi ise 18 Ekim 2020 tarihine denk gelecek.
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür.
İşte Safer ayı tarihi ile yapılacak ibadetleri ve okunacak duaları…
18 Eylül 2020 Cuma günü yani bugün Safer ayı başladı. 18 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.
Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."
"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."
Hz. Muhammed'in Safer ayında yaptığı dua:
"Allahümme bârik lenâ bi duhulissafer vahtimlena bil' hayri ve'zzafer."
"Allah'ım! Safer ayının girişini bize mübarek eyle, hayır ve zaferle bu ayı bize tamamlat!
Safer ayında birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar bütün yıla yayılmaktadır. Bir sonraki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak için, aşağıda tarif edilmiş olan namazları kılmak ve tesbihatları yapmak tavsiye edilmektedir. Bu namazları kılanların, bir dahaki yıl aynı güne kadar kazalardan korunacağı rivayeti bulunmaktadır.