İslam alemine göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan Safer ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takviminde yer alıyor. Bu sene Eylül ayına denk gelen mübarek ayda Müslümanlar bol bol dualar edecek ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu aya özel ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler öncelikle hangi duaları okuyacağını merak ediyor. Peki Safer ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Safer ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar neler?

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olarak bilinen Safer ayı başladı. Diyanet dini günler takvimine göre Safer ayı 18 Eylül 2020 Cuma yani bugün idrak ediliyor. Hicri takvimin ikincisi olan Safer ayının bitimi ise 18 Ekim 2020 tarihine denk gelecek.

SAFER AYINDA YAPILACAK İBADETLER VE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür.

İşte Safer ayı tarihi ile yapılacak ibadetleri ve okunacak duaları…