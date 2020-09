Silinen dosyaları kurtarma: Bilgisayarda silinen dosyaları geri getirme nasıl yapılır?

Bu durumu baş edebilmek ve silinen verileri geri getirmek ise tamamen profesyoneller tarafından gerçekleştirilebilecek güvenilir bir hizmet arayışı içine girmemiz gerekiyor. Dünyanın dijitalleşmesi ile dosyaların aniden silinmesi bilgisayar kullanıcıları tarafından en büyük sorunlardan biri olarak tanımlanıyor. Bize ait bilgilerin çoğunun dijital olarak bilgisayarımızda, taşınabilir kartlarımzda ya da diğer hesaplarımızda bulunuyor olması bizim için çok önemli. Burada silinen dosyaları kurtarma işlemi nasıl yapılır buna bakacağız. Örneğin bir üniversite öğrencisinin projesi ya da tezi bilgisayardan aniden silinse bu durum öğrenci için çok zor ve üzücü bir durum olur. Bu sebeple silinen verileri nasıl geri getirebileceğimizi bilmeliyiz.

Her veriyi yüzde yüz kurtarabileceğimizi ne yazık ki söyleyemeyiz. Ama birçoğunu kurtarma yüzdemiz her zaman olur.

Virüsler dahil birçok bu tarz sorunlar özel verilerimizi yok saymamıza neden olabilir. Bu durumda silinen dosyalarımızı geri getirmemiz bazı durumlarda hayati olabiliyor. En basiti en ufak bir dalgınlık ile shift+delete kısa yolunu kullanma hatasıyla bazı özel bilgilerinizi tamamen silebilirsiniz. Fakat şunu bilmeliyiz ki dosya silindiği esnada aslında tamamen her şey silinmiyor. Çünkü sabit kartların bazı prensipleri dosyaları kurtarabilir. İşin özü bu verileri bilgisayarınızdan silmiyorsunuz yalnızca hafıza kartınızın basit bir operasyonla o dataları tekrar yazılabilir hale getiriyorsunuz. Örnek olarak, kasetlerin üzerine eskiden kasette olmayan bir şarkıyı kaydetmek gibi. Sizin sabit kartınızın eski datalar üzerine yeni kodlar yazılıyor. Data kurtarma uygulamaları ise siz kartınızın ana emirleri üzerinde biraz çalışarak dosyaları geri getirebilme imkanı sağlıyor. Bazı durumlarda bu kurtulma ihtimali düşük bile olsa, genelde eski verilerinizi size döndürmek mümkün olabiliyor. Bu da bizi verileri kurtarmaya her koşulda denemeyi değer kılıyor.

Silinen Dosyaları Geri Getirme Nasıl Yapılır?

Silinen dosyaları geri getirmenin birçok yolu vardı . Bunlardan biri de Ease US Data Recovery Wizard diye adlandırılan en bildiğimiz programlardan biri. Bu uygulama on yılı aşkın silinen dosyaları geri getirme nasıl yapılır sorusunun cevabını veriyor. Burada karşımıza çıkan bu yazılım bu satış pazarında en iyi olan yazılımlardan biridir. Ayrıca bu yazılımı kullanmak düşündüğümüzden daha kolay ve hızlı. Bu yazılım fiziksel hareketli olmayan hafıza kartı sürücünün her bir store birimini iyice browse etmek için gelişmiş bir teknolojisi kullanılıyor. Dosyaları mucizevi bir şekilde kurtaran bu yazılım bilgisayarın kartta, harici olarak bağlanan USB sürücüsündeki veya mikro kartındaki silinmiş dosyaları yeniden tarayarak kurtarır. Bunu yaparken aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Değişmeyen bir alan belirtin: Browse edilmesini istediğiniz konuyu seçtikten sonra 'scan' butonunu seçiniz.

Store aygıtınızı tarayın.

Dosyalarınıza ön izleme yapın ve dosyalarınızı kurtarın. Silinen dosyalar sekmesinde kurtarmak istediğiniz dosyaları işaretleyin. Bu işlem için Filter seçeneğini de kullanmak gibi bir opsiyonunuz olduğunu da unutmayın. Datalarınızı çift tıklatarak ön izlemeyi görüntüleyebilirsiniz. Son işlem olarak kurtarmak istediğiniz dosyaları seçin ve recover butonuna basın.

Silinen datalarınızı formattan da kurtarabilirsiniz. Eğer verileriniz kartınızda formatlandıysa bu verileri de kurtarma şansımız olabilir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi önce ayarlar menüsüne gelip buradan yapılanlar kısmına tıklayarak uygulamanıza başlayabilirsiniz. Karşınıza çıkan sekmede ise, silinmemiş dosyalar için tarama yap kısmını işaretleyin.

Kurtarılıyor menüsünde ise kart yapısını kurtar sekmesini işaretleyiniz. Bu işlemi bitirdikten sonra browserı başlatın. Bu tarama diğerlerinden biraz daha uzun sürecek. Bu tarama bittikten sonra üzerinden hiçbir şey yazmayan dosyalar karşınıza çıkacak. Burada anlattıklarımızı da adım adım uygulayarak dosyalarınızı silinmekten kurtarabilirsiniz. Tüm bu işlemlerde de gördüğünüz gibi silinen dosyaları kurtarmanın birden fazla yolu vardır ve düşünülen kadar zor bir süreç değildir. Siz de kendinize uygun olan yöntemi bulup silinen dosyalarınızı geri getirme şansınıza sahip olabilirsiniz. Bundan sonra dosyaların aniden kaybolmasından korkmanıza gerek yok. Yukarıda anlattığımız yollardan istediğinizi uygulayarak ,bilgisayarınızın sistemine uygun olan sistemi kurarak, özel dosyalarınız ,fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi kolayca kurtarabilirsiniz.