Son dakika: Duygu Delen'in ölümünde soruşturmanın seyrini etkileyecek gelişme... Aile avukatı açıkladı

"KAN İZLERİNİN KİME AİT OLDUĞU SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebindeki gerekçesine de dikkati çeken Akan, şunları söyledi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama gerekçesi, kanların şüphelinin beyanında belirttiği üzere kolundaki kesitten kaynaklandığı iddiasının doğru olamayacağı, çok yoğun bir şekilde ev içerisinde kan izlerinin bulunduğunu ve sebeple şüphelinin beyanının doğru olamayacağı iddiasıyla tutuklama talep etmişti ve bu sebepten dolayı sulh ceza hakimliğince tutuklandı."

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü aktaran Akan, "Kan izlerinin kime ait olduğu soruşturmanın seyrini değiştirecek. Çünkü şüpheli sadece basit bir şekilde vurduğunu iddia ediyor. Eğer kan izleri yoğun bir şekilde Duygu kızımına ait çıkarsa bunun basit bir müdahale olmadığı ortaya çıkacak ve soruşturmanın seyri tamamen değişecektir." dedi.