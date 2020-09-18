Son dakika haber: İstanbul'da kademeli mesai nasıl olacak? Kademeli mesai nedir, saatleri belli oldu mu?

Son dakika haberleri... İstanbul'da uygulanacak olan kademeli mesai uygulaması merakla bekleniyor. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından kademeli mesai hakkında önemli açıklamalar yapılmıştı. Bu noktada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında İstanbul İl Pandemi Kurulu dün toplandı. Kritik toplantıda toplu ulaşım ile mesai konuları başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Toplantıda, İstanbul genelinde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı.
SON DAKİKA... İSTANBUL'DA KADEMELİ MESAİ NASIL OLACAK?
Bu noktada, İstanbul'da kademeli mesai saatleri ve birçok detay merak ediliyor. Bugün yapılacak olan açıklama ile beraber İstanbul'da kademeli mesai uygulamasının detayları belli olacak. Peki, kademeli mesai nedir, hangi illerde var?
İşte, kademeli mesai hakkında merak edilenler;
TOPLUM ULAŞIM VE MESAİ DÜZENLEMESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı da 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge göndererek şehir içi yolcu taşımacılığı için yeni kuralları belirlemişti.
Genelgenin yayınlanması sonrasında ayakta yolcu taşıma yasağının kalabalık kentlerde nasıl uygulanacağı ise tartışma konusu olmuştu.
4 FARKLI ZAMAN DİLİMİ BELİRLENECEK
Kamu kurumları için yapılan değişiklikle mesai saatleri 4 farklı zaman dilimine çekilen Ankara'nın ardından İstanbul için de harekete geçildi.
Ankara'nın aksine İstanbul'da yolcu kapasitesinin çoğunluğunu oluşturan özel sektör çalışanlarının da mesai saatleri yeniden düzenlenecek. Dört farklı mesai diliminin belirleneceği uygulama için Valilik ve İBB yetkilileri özel sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiriyor.
İZMİR VE DİYARBAKIR'DA KADEMELİ MESAİ SAATLERİ UYGULAMASI
İzmir'de kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma saati uygulamasına geçildi. İki gruba ayrılan kurumlarda mesai birer saat arayla başladı.
Mesai saatlerinde değişikli yapılan bir diğer il ise Diyarbakır oldu.Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin ikiye bölündüğü Diyarbakır'da ilk grup 08.00'de, ikinci grup ise 09.00'da işe başlayacak.