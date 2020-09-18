Son dakika haber: İstanbul'da kademeli mesai nasıl olacak? Kademeli mesai nedir, saatleri belli oldu mu?

Son dakika haberleri... İstanbul'da uygulanacak olan kademeli mesai uygulaması merakla bekleniyor. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından kademeli mesai hakkında önemli açıklamalar yapılmıştı. Bu noktada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında İstanbul İl Pandemi Kurulu dün toplandı. Kritik toplantıda toplu ulaşım ile mesai konuları başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Toplantıda, İstanbul genelinde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı.

SON DAKİKA... İSTANBUL'DA KADEMELİ MESAİ NASIL OLACAK?

Bu noktada, İstanbul'da kademeli mesai saatleri ve birçok detay merak ediliyor. Bugün yapılacak olan açıklama ile beraber İstanbul'da kademeli mesai uygulamasının detayları belli olacak. Peki, kademeli mesai nedir, hangi illerde var?

İşte, kademeli mesai hakkında merak edilenler;