SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

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SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu olayında flaş gelişme! ’ın annesi

Tüm Türkiye’de gündem olan ’ın ölüm olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır’ın ölümü olayında şüpheli olarak bilinen Ümit Can isimli şahsın annesi olarak tanınan ’un evinde ölü olarak bulunduğu son dakika olarak ajanslardan duyuruldu. "Yurt annesi" olan Gülay Uygun’un ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından soruşturma başlatılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 18.9.2020 07:41 Son Güncelleme: 18.9.2020 07:41 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

Ülke genelinde yankı bulan 'ın ölümü olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can isimli şahsın annesi evinde tabancayla baş kısmına tek el ateş edilmiş şekilde ölü olarak bulundu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

SON DAKİKA HABERİ! ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA ŞOK GELİŞME!

ŞÜPHELİ İNTİHAR

Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın annesinin Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan G.U hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı. Ümit Can'ın annesi G.U'nun bugün akşam saatlerinde şüpheli bir şekilde ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ: Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

ALEYNA ÇAKIR ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki 'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

SON DAKİKA HABERİ: Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

ANNESİ ÖLÜ BULUNDU

gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlattı. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi G.U bugün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI!

Henüz 21 yaşında olan Aleyna'nın evinde etmiş şekilde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada çok önemli gelişmeler yaşandı. Aleyna'nın Ümit Uygun tarafından işkence gördüğü görgü tanıkları tarafından ortaya çıkarılırken Ümit'in annesiyle ilgili de çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

ÜMİT'İN ANNESİYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!

Geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir başka görgü tanığı Ümit Can'ın annesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Ümit Can'ın annesinin çocuk eğitmeni olduğunu söyleyen tanık, 18 doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığını ve gece hayatında çalışmaya zorladığını iddia etti.

SON DAKİKA HABERİ: Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

ÜMİT CAN'IN ARKADAŞI ANLATMIŞTI

Ümit Can'ın yakın arkadaşı Tayfun Kürkçü, Aleyna ve Ümit arasında yaşananları anlattı. Ümit'i Aleyna'ya şiddet uygularken görmediğini söyleyen Kürkçü, son dönemde aralarının çok iyi olduğunu söyledi. Kürkçü'nün "Vücudundaki morluklar Ümit'in yaptığı anlamına gelmez. Ümit ve Aleyna evlenecekti." sözleri sonrası baba Mehmet Esen fenalık geçirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

"YALAN SÖYLÜYORLAR"

Gözyaşları içerisinde 'Yalan söylüyorlar' diyerek haykırarak fenalık geçiren ve hastaneye kaldırılan baba Mehmet Esen'in durumunun iyi olduğunu ve tansiyonunu düşürmek için müdahalede bulunulduğunu açıklanmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

Olayın ardından Aleyna'nın abisi Himmet Esen yaptığı açıklamada, Tayfun Kürkçü'nün Ümit Can'ın çok samimi arkadaşı olduğunu söyleyen abi, sürekli yan yana olduklarını ve aynı karakterde olduğunu belirtmişti...

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SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…
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