SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

Ülke genelinde yankı bulan Aleyna Çakır'ın ölümü olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can isimli şahsın annesi Gülay Uygun evinde tabancayla baş kısmına tek el ateş edilmiş şekilde ölü olarak bulundu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…
Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın annesinin Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan G.U hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı. Ümit Can'ın annesi G.U'nun bugün akşam saatlerinde şüpheli bir şekilde intihar ettiği öğrenildi.
3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.
Aleyna Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlattı. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi G.U bugün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.
Henüz 21 yaşında olan Aleyna'nın evinde intihar etmiş şekilde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada çok önemli gelişmeler yaşandı. Aleyna'nın Ümit Uygun tarafından işkence gördüğü görgü tanıkları tarafından ortaya çıkarılırken Ümit'in annesiyle ilgili de çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir başka görgü tanığı Ümit Can'ın annesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Ümit Can'ın annesinin çocuk eğitmeni olduğunu söyleyen tanık, 18 doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığını ve gece hayatında çalışmaya zorladığını iddia etti.
Ümit Can'ın yakın arkadaşı Tayfun Kürkçü, Aleyna ve Ümit arasında yaşananları anlattı. Ümit'i Aleyna'ya şiddet uygularken görmediğini söyleyen Kürkçü, son dönemde aralarının çok iyi olduğunu söyledi. Kürkçü'nün "Vücudundaki morluklar Ümit'in yaptığı anlamına gelmez. Ümit ve Aleyna evlenecekti." sözleri sonrası baba Mehmet Esen fenalık geçirdi.
Gözyaşları içerisinde 'Yalan söylüyorlar' diyerek haykırarak fenalık geçiren ve hastaneye kaldırılan baba Mehmet Esen'in durumunun iyi olduğunu ve tansiyonunu düşürmek için müdahalede bulunulduğunu açıklanmıştı.
Olayın ardından Aleyna'nın abisi Himmet Esen yaptığı açıklamada, Tayfun Kürkçü'nün Ümit Can'ın çok samimi arkadaşı olduğunu söyleyen abi, sürekli yan yana olduklarını ve aynı karakterde olduğunu belirtmişti...