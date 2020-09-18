SON DAKİKA | Malatya deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem şiddetini duyurdu! İşte son depremler listesi

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SON DAKİKA | ile sarsıldı! ve deprem şiddetini duyurdu! İşte son depremler listesi

tarafından gelen son dakika haberine göre; 'nın Boztepe Yazıhan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Yaşanan sarsıntının şiddetiyle beraber çevre halkı ve Kandilli'den gelecek olan bilgileri merak ederek araştırmalarına başladı. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5.0 km olarak bildirdi. İşte Malatya'dan gelen son dakika deprem haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 18.9.2020 10:32 Son Güncelleme: 18.9.2020 10:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Malatya deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi!

Edinilen son dakika bilgisine göre; 'da 4.4 şiddetinde bir meydana geldi. 'tan gelen verilere göre; Malatya'da 4.4 şiddetinde yaşanan deprem çevre bölgelerden hissedilirken ülkemizin deprem hattı üzerinde yer alması son depremler listesinin araştırılmasına neden olmaktadır. Haberimizin içerisinden Malatya depremi ile ilgili son dakika detaylara ulaşabilir, ve AFAD verilerine göre son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Kandilli Rasathanesi'nin ardından ajanslar tarafından gelen bilgiye göre sarsıntının 09.54 civarında meydana geldiği ve Malatya'nın Hekimhan ilçesinde olduğu bildirildi. İşte açıklanan verilerin detayları ve son depremler listesi...

Son dakika haberi: Malatya deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi!

KANDİLLİ AÇIKLADI!

'nın Hekimhan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Kısa süreli sarsıntıda, can ya da mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.54'te meydana geldi. Yerin 7.21 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi olarak açıkladı.

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AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Malatya deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi!

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Malatya deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem şiddetini duyurdu! İşte son depremler listesi
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