Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Malatya ve Muş'ta korkutan depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Eylül 2020

SON DAKİKA: ve Muş'ta korkutan depremler! ve son depremler 18 Eylül 2020

tarafından elde edilen son dakika verilerine göre, 'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde oldu. AFAD, depremin gece 03.47'de gerçekleştiğini bildirirken 15 km derinlikte olduğu bilgisini de paylaştı. AFAD son depremler verilerine göre, Hekimhan'da meydana gelen bu deprem, çevre köy ve ilçelerden de hissedildi. ise Malatya'da gerçekleşen depremin merkez üssünü Yazıhan, şiddetini ise 3,9 olarak açıkladı. Öte yandan, Muş'un Korkut ilçesinde ise 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Malatya ve Muş depremi hakkında bilgiler...

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 07:48 Son Güncelleme: 18.9.2020 07:48 ABONE OL
SON DAKİKA: Malatya ve Muş'ta korkutan depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Eylül 2020

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

SON DAKİKA! MALATYA'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, saat 03.47'de gerçekleşen deprem, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini ise 3,9 olarak paylaştı.

MUŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Malatya ve Muş'ta korkutan depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Eylül 2020
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA