SON DAKİKA: Malatya ve Muş'ta korkutan depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Eylül 2020

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

SON DAKİKA! MALATYA'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, saat 03.47'de gerçekleşen deprem, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini ise 3,9 olarak paylaştı.

MUŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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