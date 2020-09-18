Son dakika: Hemşireye İstanbul'un göbeğinde dehşeti yaşatmıştı! Kendisini böyle savundu...

"SAPLANTILI SEVGİLİ DEĞİLİM"

Ceylan'ın arkadaşının kendisini arayarak Ceylan'ın sevgilisi olduğunu ve rahat bırakmasını söylediği belirten sanık Nazir Ilgın, "Ceylan'ın iş yerinin önüne gittim. Ceylan ve arkadaşı Cahide'yi gördüm. Ceylan bana 'O adam benim 15 gündür sevgilim. Kendisi çok zengin ve evli. Evli olduğu için senin gibi rahatsız da etmez. Senden bir haftadır istediğim kıyafeti bana o aldı' dedi. Ben de Ceylan'a 'Her şey para mı?' dedim. O da bana 'Tabii ki para yoksa seninle ne işim var' dedi ve arkadaşıyla güldüler.