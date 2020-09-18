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: 'nın ilçesinde tur teknesi battı! Olaydan yeni görüntüler ortaya çıktı

'nın ilçesinde, Birecik Barajı Gölü'nde gezi esnasında su alan yolcu dolu tur teknesi battı. Teknedeki 26 kişi başka tekneler tarafından son anda kurtarıldı. 26 kişinin kurtarıldığı olaydan yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 18.9.2020 11:04 Son Güncelleme: 18.9.2020 11:15 ABONE OL
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tur teknesi battı! Olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Fırat Nehri üzerindeki 'nde, 26 yolcusu bulunan tur teknesi, gezi sırasında su almaya başladı. Bunun üzerine can yeleği giyen yolcular, bölgeye gelen diğer teknelere tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada büyük kısmı batan tekneden suya atlayan bazı yolcular ise diğer tekneler tarafından atılan ip yardımıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tur teknesi battı! Olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Teknedeki 26 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tur teknesi battı! Olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

26 kişinin kurtarıldığı olaydan yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler:

Son dakika: Şanlıurfa'da batan gezi teknesinin battığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte korku dolu anlar | Video

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Son dakika: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tur teknesi battı! Olaydan yeni görüntüler ortaya çıktı
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