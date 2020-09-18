Son dakika: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tur teknesi battı! Olaydan yeni görüntüler ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 26 yolcusu bulunan tur teknesi, gezi sırasında su almaya başladı. Bunun üzerine can yeleği giyen yolcular, bölgeye gelen diğer teknelere tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada büyük kısmı batan tekneden suya atlayan bazı yolcular ise diğer tekneler tarafından atılan ip yardımıyla kurtarıldı.
Teknedeki 26 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
26 kişinin kurtarıldığı olaydan yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler:
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