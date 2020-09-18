Sonbahar yağmurla geliyor sıcaklık 6-7 derece düşecek

Küresel ısınma mevsimleri de değiştirdi ve eylül ayı yazı mevsimini aratmıyor. Ancak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları haftasonunda yağışla birlikte azalarak 6-7 derece düşecek. Prof. Dr. Orhan Şen, "Güneydoğu hariç tüm ülkede yağış olacak. Kurumaya bırakılmış tarladaki ürünler toplanmalı" uyarısında bulundu. Mevsimler değişti. Bir anda sağanak yağmurlar görülüyor, toz fırtınalarının içinden geçiliyor veya kasırgalar bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, küresel ısınmayla birlikte mevsimlerin değiştiğine bir kez daha dikkat çekerek, "Eylülün ortasındayız. Sıcaklıklar 3-4 derece yukarıda. Artık baharlar 3 ay olmuyor. 1 ay sadece bahar. Küresel ısınmayla birlikte yavaş yavaş baharlar da kalmayacak. Ilık ve yağışlı bir kış, kurak ve sıcak yaz günleri bizi bekliyor" dedi.BU haftasonu sonbaharın kendini hissettireceğini ifade eden Prof. Dr. Şen, "Hava sıcaklığı 6-7 derece birden düşecek. Güneydoğu hariç tüm yurtta hafta sonu yağış bekleniyor. Orta Anadolu'da tarlalarında kurumaya bırakılmış tahıl ve bakliyatı olan çiftçiler ürünlerini toplamalı" dedi. Prof. Dr. Şen şöyle devam etti: "Yağışlar, geçtiğimiz günlerde Ankara'da görülen toz fırtınalarını da önleyecek. Bu yağışlarla birlikte toz fırtınası riski azalıyor. Çünkü toz fırtınaları kurak, ormansız topraklarda oluyor." Prof. Dr. Şen, Yunanistan üzerinden gelmesi beklenen Tropical Medicane kasırgasının ise Türkiye'yi etkilemeyeceğini kaydederek, "Bundan 3 sene önce yine böyle bir kasırgayı konuşmuştuk. Bu kasırga Ege'ye kadar gelir ama Türkiye'yi etkilemez. Yunanistan'ın güney batısısını etkiler. Mora Yarımadası taraflarında kuvvetli yağışlar yapar. Bize gelmeden de ömrünü tamamlayacaktır." dedi.