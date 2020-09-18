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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 17 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

canlı çekiliş sonuçları açıklandı! ile 17 Eylül 2020 MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Sisal Şans ile Milli Piyango idaresi (MPİ) oratklığında haftada 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) sonuçları canlı çekilişi yapılarak şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıtılmaya devam ediliyor. Şans oyunu severler her hafta MP TV'de bugün () yapılan canlı çekilişte kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazanmak amacıyla kupon doldurarak günün şanslı numaralarını merak ederek MPİ 17 Eylül açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 17 Eylül 2020 Perşembe MPİ Süper Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ile şanslı numaraları öğrenebilir, sahibi olduğunuz bilete büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. İşte Milli Piyango Online ile günün kazandıran numaraları…

Giriş Tarihi: 18.9.2020 07:10 Son Güncelleme: 18.9.2020 07:11 ABONE OL
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 17 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA!

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri üzerinden canlı çekiliş yapılarak şans oyunu severlere büyük ikramiye kazandıran sonuçları şanslı numaraları (bugün) MP TV canlı yayın ile belli oldu. 17 Eylül 2020 Perşembe (bugün) yapılan canlı çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan olmak için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek isteyen şans oyunu severler, bugünkü şanslı numaraları öğrenmek, biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek adına Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt arıyor. MPİ Şans Topu 17 Eylül çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bularak ile büyük ikramiye bilet sorgulması yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango Online - MP TV 17 Eylül ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ile günün kazandıran numaraları detayları şöyle;

SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 17 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto sonuçları: 37 - 7 - 48 - 53 - 45 - 19

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 17 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 17 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 17 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
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