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Tedavisi tamamlanan doğaya salındı

'nin Yüksekova ilçesi kırsalında bitkin halde bulunan , tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 16:02 ABONE OL
Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya salındı

İlçede vatandaşların bulduğu kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Burada belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerlerince tedavisi yapılarak 4 gün gözetim altında tutulan akbaba sağlığına kavuştu.

Akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Mehmet Yıldız ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Uzmanı Bahar Tali tarafından alınarak bulunduğu bölgede doğaya salındı.

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Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya salındı
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