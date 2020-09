Telepati nedir, nasıl yapılır? Telepati nasıl geliştirilir?

Telepati, kendi içinde birden çok anlam ile birleşerek önemli bir olayı içinde barındırıyor aslında. Peki telepati yaptığını düşünen herkes bu olayı doğru şekilde gerçekleştirebiliyor mu? İşte biz bu yazımızda bütün bu sorulara doğru şekilde cevap vermeye çalışacağız.

Telepati Kesin Sonuç

Telepati sözcüğünün kökeni asıl olarak Yunancaya aittir. 'Tele' kısmını telefondan da düşünebilme imkanı sağladığı gibi 'uzak', 'pathos' kısmı ise duygu ve düşünce anlamlarına geliyor. Telepatinin geçmişi yirminci yıllara dayanır. Bu yıllardan itibaren araştırmalar yapılmaya başlandı. Telepati hakkında daha bilimsel bir tanım yapmamız lazımsa, insan beynine inmek gerekiyor. Beynimizde meydana gelen her aktivite ve her şey kimyasal reaksiyon ile oluşmaktadır. Bu kimyasal reaksiyonlar sayesinde beraber çevreye çeşitli enerji dalgaları fiziksel olarak yayılıyor. Her canlının bir enerji yayım gücü ve frekans seviyesi bulunuyor ve canlılar dalgasal biçimde titreşimler halinde oluyor. Mesafe ile beraber titreşimler de azalmaya başlıyor. Telepatide ise mesafe bu yayın ve titreşimlere engel teşkil etmiyor. Peki telepati kesin sonuç mu? Maalesef bunu kesin bir şekilde söyleyemeyiz.

Telepati Yapmak

Günlük hayatımızda çoğu kez 'telepatik olarak iletişim kuruyoruz' gibi cümleler duymaya başladık. Peki telepati yapmak nedir? Telepati yapma, konuşmadan ya da herhangi bir mimik kullanmadan sadece beyinsel frekanslar ile iletişim kurmak anlamına geliyor. Telepati tek başına yapılamıyor, kesin bir şekilde en az iki kişi gerekiyor. Bu kişilerden biri bir şeyler düşünüyor diğer ise o düşünceleri duymaya başlıyor. Yani telepati ile bir düşünceyi bir kişiden başka bir kişiye aktarma ihtimalimiz olabiliyor. Telepati hakkında araştırmalar yapan uzmanlar, telepatik yeteneği gelişmiş insanların olduğunu fakat bu söz konusu yeteneğin çalışılarak da güçlenebildiğini belirtiyorlar.

Telepati Nedir?

İlk önce telepati nedir buna bir bakalım. Telepati kelimesi; eski kendi ana dilinde "uzak" anlamına gelen tele ile "etkilenme, tesir almış olma, hissetme" anlamlarına gelen patheai sözcüklerinin birleştirilmesiyle on dokuzuncu yüz yılda Fredric Myers tarafından ortaya çıkarıldığından bahsetmiştik. Türkiye de ilk kullanıma başlanmasıyla ise telepati için 'uzaduyum' terimi kullanılmış. Doğu tarzı ülkelerinde ise enformasyon terimi ortaya çıkmıştır.

Telepati Bulmaca

Telepati sözcüğünü bulmacalarda da çokça görürüz. Peki telepati bulmacada nedir?

Telepati kelimesi bulmacada 'uzadyum' şeklinde söylenir.