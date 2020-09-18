TEM Otoyolu’nda can pazarı: 2’si çocuk 6 yaralı

"KIZIM HASTANEYE GİTTİ, NE DURUMDA BİLMİYORUZ"

Kazada hafif yaralanan Sami Altuner'in feryadı yürekleri dağladı. Altuner, "Ben Fiat Doblo'nun içerisinde yolcuydum. Seyir halinde ilerliyorduk. Beyaz bir araç gelip bize vurdu. O bize vurunca biz dengemizi kaybettik ve yandan geçen tıra vurduk. Sorna takla attık. O adamı istiyorum. Böyle bir şey olamaz. Bakın benim ailemin durumu ortada. Kızım hastaneye gitti, ne durumda bilmiyoruz. Perişan durumdayız. Gerekli yerlerden yardım istiyorum. Ailemin hali ortada" dedi



"ÇOLUK ÇOCUK HEP ASFALTA FIRLADI"

Kaza olduğu esnada kendi şeridinden gittiğini söyleyen kazaya karışan tır şoförü Osman Çukur ise, "Ben sağ şeritten, kendi şeridimde seyir halindeydim. Sonra bir ses duydum. Ondan sonra takla atmaya başladı. Sonra durdum, çoluk çocuk hep asfalta fırladı. Can derdine düştük yani. Çoluk çocuğu kaldırdım. Sonra kadınlar vardı, durumları ağırdı herhalde. İnşallah ölmemiştir. Allah yardımcısı olsun. Sonra hemen 155'i aradım. Doblo'ya da başka bir araç vurup kaçtı" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.