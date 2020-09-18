Temmuz Ayı Hangi Burç? 2020 Temmuz Ayında Doğanlar Hangi Burçtur ve Özellikleri Nelerdir?

Astrolojiyi yakından takip edenler kendi burçlarının yanı sıra karşısındaki kişinin burcunu ve özelliklerini merak etmektedir. Doğum tarihine göre belirlenen 12 güneş burcu vardır. Temmuz ayında doğan bir kimse Aslan veya Yengeç burcudur. Temmuz ayı burçları ve özelliklerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Temmuz ayı hangi burç ve özellikleri nelerdir?
TEMMUZ AYI HANGİ BURÇ?
Temmuz ayında hayata gözlerini açanlar ya da bu ay içinde doğanların burcunu ve burç özelliklerini merak edenler doğru yerdeler. Temmuz ayı burcu için iki seçenek vardır. Temmuz ayında doğan bir kişi Aslan veya yengeç burcudur. Yengeç ve Aslan burcunun tarihleri ve özellikleri ise şöyle;
22 Haziran ile 23 Temmuz tarihleri arasında doğan bir kişi ise Yengeç burcudur.
24 Temmuz ile 21 Ağustos tarihleri arasında doğan bir kimse ise Aslan burcudur.
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HAZİRAN AYI BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Yengeç Burcu Özellikleri
Grup: Su, negatif,dişi
Yönetici Gezegen: Ay
Renk: Gümüş, gri, eflatun
Uğurlu Taş: İnci
Şanslı Sayı: 2
Şanslı Gün: Pazartesi
Karşıt Burç: Oğlak
Şehirler: İstanbul, Amsterdam, Milano, Manchester, Stockholm
Metal: Gümüş
Çiçekler: Nilüfer, beyaz gül, zambak
Ağaçlar: Defne, köknar
Aslan Burcu Özellikleri
Grup: Ateş, erkek, pozitif, sabit
Yönetici Gezegen: Güneş
Renk: Koyu sarı, altın rengi, turuncu, kehribar
Uğurlu Taş: Sarı safir
Şanslı Sayı: 1-4
Şanslı Gün: Pazar
Karşıt Burç: Kova
Şehirler: Chicogo, Bombay, Philedelphia, Roma, Şam, Los Angeles, Prag
Metal: Altın
Çiçekler: Sarı krizantim, ayçiçeği, kasımpatı
Ağaçlar: Portakal, limon, defne, hurma, ceviz, badem