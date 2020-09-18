Terk edilmiş binada mahsur kalan tilki kurtarıldı

Karaburun'daki metruk bir otel binasının çatı katında mahsur kalan tilkiyi fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine HAYTAP ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü Seferihisar ekipleri, harekete geçti. HAYTAP üyeleri tilkiye su ve yiyecek verdi. Kurtarılan tilkinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Sağlıklı olduğu anlaşılan tilki, doğal yaşamın ortamına geri bırakıldı. Doğa ile kavuşan tilki, mahsur kaldığı alandan koşarak uzaklaştı.



HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Birkaç gün önce vatandaşlardan gelen ihbar üzerine tilkinin mahsur kaldığı bilgisini aldık. O süre içerisinde tilkinin yaşaması için yiyecek ve su koyduk ardından Doğa ve Milli Parklar'a ulaştık. Onlar da bir ekip çıkarttı. Karaburun Belediyesi'nden de aparat ihtiyacını karşılayarak mahsur kalan tilkinin bulunduğu terk edilmiş otele geldik ve son derece profesyonelce tilkiyi aldık. Tilkinin bir sağlık problemi olmadığı için veteriner hekime götürme gerekliliği doğmadı. Bu nedenle yaşayabileceği ormanlık araziye bıraktık. Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü'ne duyarlılığı için çok teşekkür ederiz" dedi.