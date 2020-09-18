Tesla bobini nedir, nasıl yapılır? Tesla bobini yapımı ve gerekli malzemeleri

Tesla bobini, yıllar önce en iyi bilim adamlarında biri olan Nicola Tesla tarafından bulunan ve adını Nicola Tesla'dan adını alan bobin türüdür. Bu bobinler, büyük gerilim, küçük akım ve büyük frekansta alternatif akım üretmek amacıyla kullanılmaktadır.

Tesla Bobini Nedir?

Bu bobin fiziksel açıdan pek çok bilgiyi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Peki Tesla bobini nedir? Tesla, ilk başta bu bobini aydınlık yaratma amacıyla, , X-ışını sentezini yapma, büyük frekanslı alternatif akımı üretme, elektroterapi ve elektrik akımını kablo olmadan iletme çalışmalarında kullandı, hatta Tesla'nın bu bobin üzerinde çalışırken en büyük talebi elektrik akımının fazla mesafede kablo olmadan iletimini sağlamaktı. Yaptığı çalışmalar, neon ve floresan lamba, röntgen ışınları, MR cihazlar gibi günümüzün teknolojik temeli olarak ele alınır.

Tesla Bobini Malzemeleri

Evde bazı malzemeleri tedarik ederek tesla bobini yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Peki tesla bobini malzemeleri nelerdir? Tesla bobini yapmak zor mudur? İşte bütün bu soruların cevabı bu yazımızda olacak.

Tesla bobini yapmak için edinmemiz gereken malzemeler ve nasıl yapıldığı aşağıda anlatılmıştır.

İlk olarak tedarik ettiğimiz ince şekilde olmamış olan bakır tel, 300-400 dönüş ile plastik boru etrafında düzgünce saralım.

Sarılan borunun alt tarafına bant yapıştıralım ve bandın üzerine bu kez ince olmayan orta kalınlıkta bakır tel ile 4-5 kez dönerek saralım.

Bakır tellerin uçlarını lehimleyelim.

Bu direncin bir ucunu, temel ucuna lehimleyelim.

Kalın olmayan bakır telin herhangi ucunu, transistörün Base ucuna lehimleyelim.

Orta kalınlıktaki bakır telin bir ucunu, transistörün toplayıcı ucuna lehimleyelim.

Pil başlığının + ucunu anahtara, – ucunu transistörün emici ucuna lehimleyelim.

ucunu anahtara, ucunu transistörün emici ucuna lehimleyelim. Orta kalınlıktaki bakır telin boşta olan ucu ile anahtarın boşta kalan tarafını, 22K direncin boşta kalan tarafı ile lehimleyelim.

Kalın olmayan bu bakır telin boşta kalan ucunu bir yere bağlamıyoruz. İşte tesla bobini oluşturmak bu kadar kolay.

Peki tesla bobini ne işe yarar? Tesla bobinleri 1920'li yıllara kadar telsiz telgraflardaki spark-gap radyo vericilerinde de kullanılmıştır. Günümüzde ise Tesla bobinleri en yaygın şekilde eğlence sektöründe ve eğitimde görsel amaçlar doğrultusunda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tesla Bobini Nasıl Çalışır?

Burada klasik bir tesla bobini nasıl çalışır sorusunun cevabını en kolay şekilde, kafa karıştırmadan size anlatmaya çalışacağız. Yüksek gerilim oluşturan trafo devredeki kondansatörü şarj etmeye başladıktan hemen sonra kondansatördeki potansiyel enerji, atlama aralığındaki (Spark-Gap) potansiyel enerjiye eşit hale geldiğinden devredeki bu kısım kısa devre durumuna girmiş olur. Yani bu işlemde atlama aralığı bir bakıma anahtarlama görevi yapmış olur. Bu durum sonucunda kondansatör ile birincil bobin paralel duruma geçmiş olmak zorunda kalır. Amper yasasının temel bilgilerine göre bir iletken telden veya kablodan geçen elektrik akımı, etrafında manyetik alan oluşturur. Kısacası bu şekilde bobine, ilk şekilli bobin vasıtası ile de ikinci şekilli bobine manyetik alan endüksiyonu gerçekleşmiş olur.

Tesla Bobini Çalışma Prensibi

Bilimsel olarak tesla bobini çalışma prensibi nasıldır sorusuna cevap ararsak bu açıklama yukarıda bahsettiğimizden biraz daha karışık olacaktır. Öncelikle Nicola Tesla'nın onun adını duyduğumuz ve günümüzde hala hatırlıyor olmamızın sebeplerinden biri olan buluşu Tesla bobini, elektrik geriliminin yüksek seviyeye çıkararak yüksek frekanslı azalan akım yoğunluğuna sahip bir exit ile elektrik gücünün kablo olmadan aktarılmasını amaçlamaktadır.

Tesla bobini; ileri düzey gerilim trafosu, fazlaca aralık, ileri düzey gerilim kapasitörü, sargı sayısı az ilk öncelikli, sargı sayısı fazla ikincil bobin ve ikincil bobine bağlı yüksek gerilimli enerji çıkışının yapıldığı alan oluşmaktadır.